Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ατρόμητο

"Περίπατος" η σημερινή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για τον Παναθηναϊκό.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και «σέρβιρε» άλλο ένα για τον Παλάσιος, ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε... περίπατο το εξ αναβολής παιχνίδι του με τον Ατρόμητο για την 1η αγωνιστική της Super League, φτάνοντας στο εμφατικό 5-0. Οι Σπόραρ με πέναλτι και Γερεμέγεφ σημείωσαν τα άλλα δύο «πράσινα» γκολ, σε μία άνετη βραδιά για το «τριφύλλι» που ανέβηκε στη 2η θέση και μείωσε στους 3 βαθμούς την απόστασή του από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, δύο εβδομάδες πριν απ’ τη μεταξύ τους μονομαχία.

Με 8 εκτεταμένο ροτέισον και 8 αλλαγές στη σύνθεσή του σε σχέση με το ματς της Πέμπτης (5/10) στη Χάιφα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα με γκολ σχεδόν απ’ τα... αποδυτήρια, όταν στο 3ο λεπτό ο Ρουμπέν Πέρεθ βρήκε εξαιρετικά με 30άρα μπαλιά τον Μλαντένοβιτς απ’ τα αριστερά κι εκείνος «σέρβιρε» προς την περιοχή, όπου ο Τζούριτσιτς με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 11’ από λάθος του Βαγιαννίδη έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Βέργος βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε με τη μία, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στο 33’ -σε ένα διάστημα που ο Ατρόμητος φαινόταν να έχει ισορροπήσει κάπως το ματς- η οξυδέρκεια και η ποιότητα του Τζούριτσιτς έφεραν το δεύτερο «πράσινο» γκολ. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έκλεψε την μπάλα λίγο κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή και πέρασε τον Τζαβέλλα, σήκωσε το κεφάλι και είδε δεξιά τον Παλάσιος κι ο Αργεντινός με σουτ από πλάγια θέση, έστειλε την μπάλα στο βάθος τη εστίας του Τσιντώτα για δεύτερη φορά, κάνοντας το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι επιθετικός κι έχασε άλλες δύο ευκαιρίες με τον Βέρμπιτς σε διάστημα δύο λεπτών (36’-37’), ενώ στο 44’ από βαθιά μπαλιά του Ρουμπέν, ο Παλάσιος έφυγε στην κόντρα κι ανατράπηκε καθαρά απ’ τον Ασεβέδο την ώρα που πάτησε το πόδι του στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο διαιτητής Μανούχος με υπόδειξη του VAR Διαμαντόπουλου πήγε στην κάμερα για on field review κι έδειξε την παράβαση, αποβάλλοντας τον στόπερ του Ατρόμητου. Ο Σπόραρ στο 45’+1’ ανέβαλε την εκτέλεση κι ευστόχησε, σημειώνοντας το πρώτο εφετινό τέρμα του στη Super League και 5ο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε σε «γεμάτες» στροφές στο παιχνίδι του, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να χρησιμοποιεί για πρώτη φορά φέτος και τον Ζέκα Ροντρίγκες (μπήκε στο 58’ στη θέση του Βιλένα κι ο Σένκεφελντ του έδωσε το περιβραχιόνιο), ο οποίος φόρεσε ξανά τη φανέλα του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά μετά από τις 27 Αυγούστου 2017 και το 0-0 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο.

Στο 60’ ο Φίλιπ Τζούριτσιτς «χτύπησε» για δεύτερη φορά στο ματς, όταν από λάθος της άμυνας του Ατρόμητου, ο Σπόραρ έκλεψε την μπάλα και την «πάτησε» στον Σέρβο μεσοεπιθετικό. Ο τελευταίος οποίος είδε την πρώτη προσπάθειά του να κόβεται απ’ τους στόπερ, αλλά στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιντώτα για το «πράσινο» 4-0.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να σημειώσει το γκολ της τιμής κι έφτασε κοντά στο 71’ με τον Αντζιέλσκι, ο οποίος έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια και σούταρε έξω απ’ την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 85’ έμεινε με δέκα παίκτες κι ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Ζέκα έκανε ένα πάρα πολύ άτσαλο κι επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Κεσχρίντα κι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη απ’ τον Μανούχο.

Την τελική... πινελιά στο ματς έβαλε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με εξ επαφής πλασέ έπειτα από κεφαλιά-πάσα του Παλάσιος μετά τη σέντρα του Κώτσιρα, δίνοντας ακόμη πιο επιβλητική διάσταση στη νίκη του Παναθηναϊκού.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: - 44’ Έντερ Γκονζάλες

Αποβολές: 85’ Ζέκα (απευθείας κόκκινη) - 45’ Ασεβέδο (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης (79’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Γεντβάι (58’ Αράο), Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν, Βιλένα (58’ Ζέκα), Παλάσιος, Τζούριτσιτς (79’ Ιωαννίδης), Βέρμπιτς, Σπόραρ (69’ Γερεμέγεφ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Τσιντώτας, Κεσχρίντα (88’ Κιβρακίδης), Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ, Έντερ Γκονζάλες (57’ Φριντιγιόνσον), Έρλινγκμαρκ, Γιουμπιτανά (46’ Ιμερέκοφ), Καμαρά, Βαλένσια (69’ Κουέν), Βέργος (68’ Αντζιέλσκι).

