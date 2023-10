Πολιτική

Εκλογές - Κασσελάκης: τα συγχαρητήρια στον Δούκα και οι βολές στον Μπέο

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών και τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου, ζητώντας παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Σε δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των Αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε τα εξής:

«Είμαι με τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στο Ισραήλ και μεταφέρονται στην πατρίδα τους, και με τους υπόλοιπους που είναι να μεταφερθούν τις επόμενες ώρες για την ασφάλειά τους. Είμαστε σε διαρκή επαφή με το υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα και τους ευχαριστούμε για αυτή την καλή συνεργασία. Να μην ξεχνάμε τα πιο σημαντικά.

Όσον αφορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σήμερα δόθηκε ένα πρώτο μήνυμα για την ανάγκη η χώρα μας να έχει μια νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη, η οποία να μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο. Αυτό το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, το βλέπουμε και στη Θεσσαλία, όπου ο παντοδύναμος περιφερειάρχης υπέστη μεγάλες απώλειες. Συγχαίρω τον Δημήτρη Κουρέτα για τον αγώνα του, θα είμαστε στο πλευρό του την επόμενη εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη οι προοδευτικές υποψηφιότητες υπερίσχυσαν. Στην Αττική ο Γιώργος Ιωακειμίδης, που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έδωσε ένα μεγάλο αγώνα, κατάφερε να λάβει τη δεύτερη θέση. Ήταν τιμή μου να τον στηρίξω αυτές τις ημέρες.

Ευχαριστώ και τον Κώστα Ζαχαριάδη για τον εξαιρετικό αγώνα που έδωσε στην Αθήνα. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και ο κ. Ζαχαριάδης και ο κ. Δούκας είναι δύο εξαιρετικοί υποψήφιοι. Όλοι οι Αθηναίοι πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα εναντίον του Κώστα Μπακογιάννη. Υπάρχουν ευκαιρίες από εδώ και πέρα για να χτίσουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο μας. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Αλλά για να γίνει πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος, Αλέξης Τσίπρας. Είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ανανέωση χθες. Η ανανέωση του χθες αρχίζει αύριο! Αύριο χτίζουμε τη νέα, μεγάλη προοδευτική παράταξη και θα αναδείξουμε νέα πρόσωπα, νέα στελέχη, με τις αξίες τις δικές μας, που θα θέλουν να προσφέρουν στον τόπο.

Το κόμμα μας είναι ανοικτό σε όλους τους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν. Η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι θέμα του τελευταίου ενός μήνα ή δύο μηνών. Πρέπει να είναι ζήτημα διαρκές. Και όντως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα πει και στην προεκλογική μου καμπάνια, δεν είχε μεγάλη παρουσία στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Μια, λοιπόν, από τις ευθύνες που αναλαμβάνω προσωπικά είναι να χτιστεί τα επόμενα χρόνια αυτή η παρουσία. Αρχίζουμε από αύριο! Αρχίζουμε από αύριο τη μεγάλη ανανέωση, τη μεγάλη εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, η οποία είναι επιτακτική ανάγκη.

Τέλος, όσον αφορά τα σχόλια του κ. Μπέου δεν έχω πολλά να πω. Φανερώνουν αρκετά από μόνα τους. Απλά θα παροτρύνω τη δικαιοσύνη, όπως πάντα κάνω, επιτέλους και σε αυτό το θέμα να κάνει τη δουλειά της. Σας ευχαριστώ πολύ!»

