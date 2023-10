Κόσμος

Μεσανατολικό: Η “11ή Σεπτεμβρίου” του Ισραήλ, οι εκατοντάδες νεκροί και ο τρόμος

Συνεχίζει να είναι εκρηκτική η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται και τους πολίτες να ζουν τον απόλυτο τρόμο.

Μπροστά στην πιο θανατηφόρα επίθεση που δέχεται στο έδαφός του από την ίδρυσή του το 1948, το Ισραήλ κήρυξε σήμερα επισήμως τον πόλεμο στη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε χθες το πρωί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από τη Λωρίδα της Γάζας, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται λιγότερες από 48 ώρες μαχών και συγκρούσεων σε πάνω 1.000 νεκρούς συνολικά και απροσδιόριστο αριθμό ομήρων.

Επιδιώκοντας να ανακτήσουν τον έλεγχο μετά από αυτή τη μεγάλης κλίμακας επίθεση - χερσαία, θαλάσσια και από αέρος - στη μέση του Σαμπάτ, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν σήμερα να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και συνέχισαν τις αεροπορικές επιδρομές τους εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, καταστρέφοντας κτίρια, σκοτώνοντας αμάχους.

Αυτός ο αποκλεισμένος παλαιστινιακός θύλακας βίωσε από την πλευρά του την πιο θανατηφόρα μέρα τα τελευταία 15 χρόνια από τις ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για έναν «μακροχρόνιο» πόλεμο, ο οποίος άφησε σχεδόν 1.000 νεκρούς συνολικά σε λιγότερο από 48 ώρες, σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα Κυριακή βράδυ. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και 2.000 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 200 «σε κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 700 Ισραηλινούς νεκρούς.

«Εχθρικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο έδαφος» του Ισραήλ και «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, ειδικά κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, καθαρίζοντας την περιοχή», δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποσχόμενος ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα καταδιώξουν «τρομοκράτες όπου κι αν βρίσκονται».

Χθες το βράδυ το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε θέτοντας τη χώρα επισήμως σε πόλεμο, ώστε να πραγματοποιήσει «σημαντικές στρατιωτικές δραστηριότητες». Ο Νετανιάχου είχε ήδη πει από χθες το πρωί ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο μετά τη διείσδυση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας έδωσε την νομική βάση για την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολέμου.

Ανάκτηση ελέγχου και αγωνία για αιχμαλώτους

Στη Λωρίδα της Γάζας υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007, 413 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 78 παιδιών και 41 γυναικών, σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Επίσης 2.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών της ερήμου κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, να σώσει Ισραηλινούς ομήρους που βρίσκονται ακόμα εκεί και να απομακρύνει όλους τους κατοίκους της περιοχής μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Η Χαμάς έχει συλλάβει «περισσότερους από 100 αιχμαλώτους», δήλωσε σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση.

«Πολίτες και στρατιώτες βρίσκονται στα χέρια του εχθρού, είμαστε σε πόλεμο», δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Χέρζι Χαλεβί.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν περίπου 170 Ισραηλινούς σε αιχμαλωσία στη Γάζα. Σοκαριστικές σκηνές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν απαγωγές, γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων. Σοκαριστικές είναι και οι εικόνες από θύματα Παλαιστινίων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πολλά θύματα στο Ισραήλ ήταν νεαροί συμμετέχοντες σε ένα φεστιβάλ στην έρημο Νεγκέβ.

Πολλοί είναι και οι ξένοι υπήκοοι που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς, ή πιάστηκαν αιχμάλωτοι και κρατούνται στην Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί σκοτώθηκαν έπειτα από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε χθες η Χαμάς στο Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το βράδυ το CNN. Μια Γαλλίδα σκοτώθηκε επίσης σε αυτή την επίθεση της Χαμάς, δύο Μεξικανοί υπήκοοι πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι από την Χαμάς, δέκα Νεπαλέζοι σκοτώθηκαν επίσης. Τουλάχιστον πέντε Γερμανοί υπήκοοι μεταξύ των αιχμαλώτων της Χαμάς. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και Βρετανοί και Ουκρανοί.

Ωστόσο, ο αριθμός των ομήρων παραμένει αδιευκρίνιστος καθώς και πολλές από τις υπηκοότητες αυτών. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ έκανε λόγο για «δεκάδες» Αμερικανούς αιχμαλώτους.

Πολλοί είναι οι Ισραηλινοί που έχουν στραφεί από χθες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσπαθήσουν να βρουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο Λοντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, η αστυνομία και η ισραηλινή πολιτική άμυνα έχουν ανοίξει ένα «κέντρο διαχείρησης αγνοουμένων» για να προσπαθήσουν να δώσουν πληροφορίες.

Ο εκπρόσωπος των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας), στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, αναφερόμενος στα ερωτηματικά που έχουν προκληθεί για τον αιφνιδιασμό των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας από την χθεσινή επίθεση της Χαμάς, τόνισε: «Υπάρχουν δύσκολα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και απαιτείται ενδελεχής έρευνα. Η ισραηλινή κοινή γνώμη αξίζει να λάβει απαντήσεις και είναι δική μας ευθύνη να τις παρέχουμε».

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πόλεμο. Οι IDF είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην επίθεση και την ήττα του εχθρού. Θα πολεμήσουμε πρώτα και μετά θα ερευνήσουμε», τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρζτογκ ζήτησε «ενότητα στο λαό, στο κοινοβούλιο ζητώντας να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης».

«Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται (...) με την εξάλειψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των εχθρικών δυνάμεων που έχουν διεισδύσει στο έδαφός μας», δήλωσε ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι «ο πόλεμος θα είναι μακρύς και δύσκολος».

Η ισραηλινή «11ή Σεπτεμβρίου»

Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, η λιβανέζικη σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς και του Ιράν, εκτόξευσε οβίδες σε μια αμφισβητούμενη περιοχή των συνόρων, προκαλώντας επίθεση ισραηλινών drones σε στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δεσμεύτηκε για ανεπιφύλακτη υποστήριξη στους Παλαιστίνιους και είπε ότι το οργάνωση «δεν είναι ουδέτερη» στην τρέχουσα κλιμάκωση μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραήλ.

Στην Αίγυπτο, δύο Ισραηλινοί τουρίστες σκοτώθηκαν από έναν αστυνομικό που τους πυροβόλησε στην Αλεξάνδρεια, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Χαμάς και η Ισλαμικός Τζιχάντ, μια άλλη παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση, ισχυρίστηκαν ότι είχαν αιχμαλωτίσει «πολλούς στρατιώτες». Ο αρχηγός της Ισλαμικός Τζιχάντ, ο Ζιάντ αλ-Ναχάλα δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι η οργάνωσή του του κρατά πάνω από 30 Ισραηλινούς ομήρους

«Αυτό που συνέβη είναι άνευ προηγουμένου στο Ισραήλ», παραδέχτηκε ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ αιφνιδιάστηκε από αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση», είπε ο Τζόναθαν Πανικόφ, διευθυντής της Πρωτοβουλίας Scowcroft για την Ασφάλεια της Μέσης Ανατολής: «Έχω ακούσει πολλές συγκρίσεις με την 11η Σεπτεμβρίου (σ.σ. τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 στις ΗΠΑ) και πολλοί Ισραηλινοί δυσκολεύονται να καταλάβουν πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό».

Ένας Ισραηλινός πρώην στρατιώτης είπε ότι ο αραβο-ισραηλινός πόλεμος του 1973, ο οποίος παραμένει εθνικό τραύμα στο Ισραήλ, είναι «μικρή υπόθεση» σε σύγκριση με την χθεσινή επιδρομή της Χαμάς, κάνοντας λόγο για μια «πολύ σοβαρή αποτυχία».

Η επίθεση ήρθε την τελευταία ημέρα της εβραϊκής γιορτής Σουκότ στο Ισραήλ και μία ημέρα μετά τη συμπλήρωση 50 ετών από την έναρξη του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1973 που αιφνιδίασε εντελώς το Ισραήλ και έγινε κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ (εβραϊκή Ημέρα της Εξιλέωσης). Εκείνος ο πόλεμος οδήγησε στον θάνατο 2.600 Ισραηλινών και σε τουλάχιστον 9.500 νεκρούς και αγνοούμενους από την αραβική πλευρά σε τρεις εβδομάδες μαχών.

Αντιμέτωποι με την ισραηλινή αντεπίθεση, «φοβόμαστε την καταστροφή και το τέλος της κοινωνίας των πολιτών στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Τσάντι αλ Άσι, ένας 29χρονος κάτοικος της Γάζας.

«Αυτοάμυνα»

Σήμερα, οι μάχες συνεχίστηκαν με περισσότερες επιθέσεις της Χαμάς από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με ρουκέτες σε ισραηλινές συνοριακές πόλεις, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Έχοντας αιφνιδιαστεί αρχικά, ο ισραηλινός στρατός συντόνισε σήμερα τις επιχειρήσεις αντεπίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν αυτήν την επιχείρηση και εκτόξευσαν περισσότερες από 5.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ για να «βάλουν ένα τέλος στα εγκλήματα της κατοχής». Το Ισραήλ έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη, ένα παλαιστινιακό έδαφος, και το ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ από το 1967, και έχει επιβάλει αποκλεισμό στη Γάζα από το 2007.

Το Ισραήλ διέκοψε τη διακοπή ηλεκτροδρότησης του παλαιστινιακού θύλακα και την αναστολή παράδοσης τροφίμων και αγαθών εκεί.

Το υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα σχολεία στο Ισραήλ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Τρίτη.

Ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για την κατάσταση αργότερα την Κυριακή, από χθες το μεγαλύτερο μέρος των δυτικών χωρών έχουν καταδικάσει έντονα τις επιθέσεις της Χαμάς, εκφράζοντας ακλόνητη στήριξη στο Ισραήλ σε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών δυτικών ηγετών με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Οι ΗΠΑ, παραδοσιακός σύμμαχος του Ισραήλ, ανακοίνωσαν την άμεση αποστολή επιπλέον πυρομαχικών στο Ισραήλ, και ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της στρατιωτικής του παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσινγκτον συγκεκριμένα τόνισε ότι μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου μετακινείται στη θαλάσσια περιοχή πιο κοντά στο Ισραήλ, και αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και πλοία που το υποστηρίζουν. Το Πεντάγωνο θα αναπτύξει επίσης επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ισραήλ που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον για να βοηθήσει το εβραϊκό κράτος ισοδυναμεί με «συμμετοχή σε επίθεση εναντίον του λαού μας», ανέφερε η Χαμάς αργά την Κυριακή το βράδυ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε σήμερα το Ισραήλ και τη Χαμάς να «υποστηρίξουν την ειρήνη».

Από την πλευρά του, το Ιράν τόνισε ότι «υποστηρίζει τη νόμιμη υπεράσπιση του παλαιστινιακού έθνους», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί. Σύμφωνα με ιρανικά μμε, ο Ραϊσί συνομίλησε σήμερα με τον αρχηγό της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια και τον αρχηγό της Ισλαμικός Τζιχάντ.

Πολυάριθμες αεροπορικές εταιρείες έχουν διακόψει τις πτήσεις τους προς το Τελ Αβίβ. Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει στρατιωτικά αεροπλάνα για να πετάξουν τους υπηκόους της από το Ισραήλ.

