Εκλογές - Ανδρουλάκης κατά Κασσελάκη για τον Δούκα: δεν χρειάζεται σόου, αλλά αγώνας

Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τον Χάρη Δούκα και τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το αποτέλεσμα των εκλογών απόψε είναι καθαρό: Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη σταθερά ανοδική του πορεία. Είναι ξεκάθαρα με μεγάλη διαφορά η δεύτερη δύναμη στην αυτοδιοίκηση. Όμως, έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Έχουμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα και θα τα πετύχουμε μαζί με τον δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο της χώρας γιατί η μεγάλη πρόκληση και ο μεγάλος στόχος είναι ένας: Η παράταξή μας, η δημοκρατική παράταξη, να είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές η αξιόπιστη προοδευτική δύναμη, που θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τη Νέα Δημοκρατία», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Η αγωνία μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία να έχει έναν αξιόπιστο, αξιόμαχο, ισχυρό αντίπαλο. Και αυτό δεν θα επιτευχθεί με σόου. Αυτό θα επιτευχθεί με αγώνα καθημερινό, με πολιτικό πρόγραμμα συγκροτημένο, με θέσεις μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν. Να είστε σίγουροι ότι αυτή είναι η αγωνία μας. Είμαι σίγουρος ότι με την ανανέωση, την ενότητα, τον καθαρό λόγο θα τα καταφέρουμε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβερνά τρεις μήνες και μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες, αντί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, συσσωρεύονται και νέα. Τεράστιες ανισότητες, η ακρίβεια καλπάζει, η κλιματική αλλαγή έφερε βιβλικές φυσικές καταστροφές που δεν είχαν τη δυνατότητα μέσω πρόληψης να τις αντιμετωπίσουν, και παιχνίδια με τους θεσμούς. Είχε το θράσος ο κ. Μητσοτάκης να τα βρει ακόμη και με τον ακροδεξιό Βελόπουλο για να αλώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις και σε αυτές τις προκλήσεις το ΠΑΣΟΚ θα είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερό λόγο, πρόγραμμα και καθημερινό αγώνα».

Ερωτηθείς για το στίγμα των αυτοδιοικητικών επιλογών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Εμείς κάναμε αυτοδιοικητικές επιλογές, με γνώση δηλαδή της αυτοδιοίκησης, αλλά και επιλογές ανανέωσης. Με ήθος και επάρκεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που μία από αυτές τις επιλογές, ο Χάρης Δούκας, που συσπειρώνει τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις – προφανέστατα όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από την οικολογία, την ανανεωτική αριστερά- έφερε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό στον δεύτερο γύρο αυτές οι δυνάμεις ακόμη πιο ενωμένες, ακόμη πιο προγραμματικές, να «οργώσουν» όλες τις γειτονιές της Αθήνας και να φέρουν μία πολύ μεγάλη νίκη. Μία νίκη που θα στείλει μήνυμα ότι κανείς, όσο ισχυρός και αν είναι, όσο και αν τον στηρίζουν τα κυρίαρχα ΜΜΕ, μπορεί να ηττηθεί διότι απέτυχε να διαχειριστεί τα μεγάλα προβλήματα της Αθήνας. Αυτό θα συμβεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Καλώ σε αυτόν τον αγώνα τις επόμενες επτά ημέρες και άλλους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες όλων των πολιτικών αποχρώσεων να σταθούν δίπλα μας. Διότι η αγωνία μας είναι μία αυτοδιοίκηση, που θα υπηρετεί τον πολίτη. Μία αυτοδιοίκηση που θα έχει έργο και προσφορά, αξιοποιώντας σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και όχι μία αυτοδιοίκηση “μακρύ χέρι” του κ. Μητσοτάκη και του Μεγάρου Μαξίμου σε όλη την Ελλάδα. Ε, αυτήν την αυτοδιοίκηση δεν νομίζω ότι την αξίζει ο ελληνικός λαός».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ο κύριος Ανδρουλάκης για ακόμη μία φορά ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Ας ενημερώσει κάποιος τον πρόεδρο του κόμματος με τα πολλά ΑΦΜ ότι οι εκλογές που είχαμε ήταν αυτοδιοικητικές τις οποίες όμως αυτός (με χρονοκαθυστέρηση) τις μετέτρεψε σε κομματικές. Είναι πάντως γνωστή η τακτική Ανδρουλάκη να λειτουργεί πάντα με «χρονοκαθυστέρηση». Όπως ακριβώς «καθυστερεί» και στην πληρωμή των 400 εκατομμυρίων ευρώ των δανείων του κόμματός του, αλλά και στις εξηγήσεις που οφείλει να δώσει, έστω και με χρονοκαθυστέρηση, στους ληστευμένους από το κόμμα του Έλληνες, για το που κατέληξαν οι μίζες τις Siemens και οι «μαύρες σακούλες» του Τσουκάτου».

