Εκλογές 2023: Οι Δήμαρχοι που βγήκαν με 100%

Ποιοι είναι οι Δήμαρχοι που κέρδισαν το "απόλυτο" ρεκόρ ψήφων. Ποιοι εξελέγησαν με πάνω απο 80%.

Με το 100% των έγκυρων ψήφων εξελέγησαν οι δήμαρχοι σε πέντε νησιά και σε έναν ακόμα δήμο, καθώς δεν είχαν αντίπαλο στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023.

Συγκεκριμένα στα Ψαρά με το 100% των ψήφων εξελέγη ο Κωνσταντίνος Βρατσάνος, στην Ίο ο Γκίκας Γκίας, στους Λειψούς ο Φώτης Μάγγος, στη Σίκινο ο Βασίλης Μαράκης και στην Αντίπαρο ο Αναστάσιος Φαρούπος.

Στον Δήμο Τοπείρου στην Καβάλα εξελέγη με το 100% ο Θωμάς Μιχαλόγλου.

Με πάνω από 80% έχουν εκλεγεί ο Εμμανουήλ Καρράς στη Νέα Προποντίδα με 89,46%, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης στα Ανώγεια με 85,36% και ο Παύλος Μπαριτάκης στον Βιάννο με 84,9%.

Υψηλό το ποσοστό και για τον Παναγιώτη Πλακέντα στην Εορδαία (83,45%) και τον Γιώργο Παπανικολάου στη Γλυφάδα (83,08%). Ποσοστό 81,87% συγκέντρωσε ο Διαμαντής Λιάμας στον Δήμο Βόλβης.

Πάνω από 80% εξασφαλίζουν ο Κωνσταντίνος Καψάλης στο Πωγώνι, ο Λάζαρος Κυρίζογλου στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο Χρήστος Παππούς στη Φυλή και η Αικατερίνη Ιγνατιάδου στη Σκύδρα.

