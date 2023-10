Κόσμος

Πόλεμος στον Ισραήλ: Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων

Εκατοντάδες οι νεκροί κι από τις δυο πλευρές, με τους περισσότερους να καταγράφονται στην ισραηλινή πλευρά.

Σε κατάσταση σοκ μετά την πιο πολύνεκρη επίθεση στην επικράτειά του από ιδρύσεως κράτους, το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς χθες Κυριακή, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση την προηγουμένη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 νεκρούς μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.

Επιδιώκοντας να ξαναπάρει το πάνω χέρι έπειτα από αυτή την επίθεση ευρείας κλίμακας –από γη, αέρα και θάλασσα– το Σάββατο, εβραϊκή αργία, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν χθες να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου καταστράφηκαν κι άλλα κτίρια.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς θυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν χθες, πάνω από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ άλλοι 2.150 τραυματίστηκαν, από τους οποίους πολλοί βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο πόλεμος αυτός θα είναι «μακρύς».

«Ο εχθρός βρίσκεται ακόμη στο πεδίο», στο έδαφος του Ισραήλ, «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας πάνω απ’ όλα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και διεξάγουμε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις», δήλωνε χθες βράδυ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διαμηνύοντας ότι «οι τρομοκράτες» θα καταδιωχθούν «παντού», «όπου κι αν βρίσκονται».

