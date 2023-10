Οικονομία

Πόλεμος στο Ισραήλ – πετρέλαιο: Εκρηκτική αύξηση των τιμών

Η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την παραγωγή του πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή.

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν κατά 4% και πλέον μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το σαββατοκύριακο, που εγείρει ανησυχίες για τις συνέπειες όσον αφορά την παραγωγή και τον εφοδιασμό στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, πλούσια σε μαύρο χρυσό.

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent σημειώνει αλματώδη αύξηση (+4,7%), στα 86,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate επίσης (+4,5%), στα 88,39 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές εμπορευμάτων.

