Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα

Μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 4 τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα, στην περιοχή της Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ξέσπασε στον χώρο της κουζίνας, προκαλώντας μικρές υλικές ζημίες. Όταν έφτασε στο σημείο η Πυροσβεστική βγήκαν από το διαμέρισμα μία 43χρονη με τον 15χρονο γιο της.

Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά, υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο γιος της είναι καλά στην υγεία του.

