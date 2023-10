Πολιτική

Πόλεμος στο Ισραήλ – Καιρίδης: Πιθανή η πρόκληση νέων μεταναστευτικών ροών

Ο Υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε πως «αν δεν υπάρξει ένα πλαίσιο πολιτικής λύσης θα γεννηθούν νέες Χαμάς».

Τις συνέπειες του πολέμου στο Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις γύρω περιοχές ανέλυσε ο υπουργός μετανάστευσης, Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε την επίθεση ως ένα «αποτρόπαιο έγκλημα και στο μέγεθος και την εκτέλεση» το οποίο θα έχει μεγάλο αντίκτυπο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο καθώς όπως είπε είναι πιθανό να προκληθούν μεταναστευτικές ροές που ήδη υπάρχουν κατευθείαν από τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη αλλά και από το Λίβανο. «Έχουμε μια νέα εστία ανάφλεξης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «διπλή αποτυχία τον αιφνιδιασμό που δέχτηκε το Ισραήλ. Η πρώτη είναι η επιχειρησιακή όπου πιάστηκαν στον ύπνο οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ. Αιφνιδιάστηκαν. Είχαν εκατόμβη νεκρών.»

Σύμφωνα με τον κ. Καιρίδη αν δεν υπάρξει ένα πλαίσιο πολιτικής λύσης θα γεννηθούν νέες Χαμάς καθώς όπως είπε χρειάζεται μια ευρύτερη πολιτική λύση.

