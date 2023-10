Πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης: Ζητά debate με το Χάρη Δούκα

Ο Κώστας Μπακογιάννης "σηκώνει το γάντι" στο συνυποψήφιό του και ζητά απευθείας αντιπαράθεση ενώπιον δημοσιογράφων.

Τη διενέργεια debate μεταξύ των δύο υποψηφίων δημάρχων της Αθήνας για τη β΄ Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, ζητά ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος όπως δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε και σχετική επιστολή στον πρόεδρο της ΕΡΤ. Ο κ. Μπακογιάννης έκανε λόγο για συνεργατική διάθεση ακόμα και επί διαφωνίας, και φαίνεται τώρα να περιμένει την απάντηση του αντιπάλου του Χάρη Δούκα. Η ανάρτηση:

"Με επιστολή μου ζήτησα από τον πρόεδρο της ΕΡΤ κ. Κωνσταντίνο Ζούλα την οργάνωση debate με τον κ. Δούκα ενόψει των επαναληπτικών εκλογών της Κυριακής στο Δήμο Αθηναίων. Ζήτησα οι κανόνες να μην είναι ασφυκτικοί όπως στις εθνικές εκλογές. Είμαστε άλλωστε μόνο δυο και στην αυτοδιοίκηση έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε ακόμα και διαφωνώντας".

