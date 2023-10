Πόλεμος στο Ισραήλ: Ξεκίνησε η πλήρης πολιορκία της Γάζας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήχησαν οι σειρήνες - ξεκινά η πλήρης και επίσημη στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς.

-

Την πλήρη πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας διέταξε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant και ανέφερε ότι θα υπάρξει αποκλεισμός σε «ηλεκτρισμό, τρόφιμα, καύσιμα». Το Ισραήλ ελέγχει τον εναέριο χώρο πάνω από τη Γάζα και την ακτογραμμή της, και μπορεί να αποκλείει μέσω των συνόρων του, την εισαγωγή και την εξαγωγή, ακόμα και των τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Breaking News Israel: #IAF airstrikes are ongoing and explosions have been seen in central #Gaza. Additional explosions have occurred as ammo dumps of #HamasTerrorists are hit. #IsraelUnderAttack #GazaUnderAttack #IsraelPalestineWar #FreePalastine #IStandWithPalestine #Israel pic.twitter.com/0fkSA3lWPH