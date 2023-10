Life

“Η Μάγισσα”: Το επεισόδιο της Δευτέρας είναι συγκλονιστικό (εικόνες)

Η πρώτη συνάντηση της Θεφανώς με τον Άντρεϊ δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτηματικά. Πάρτε μία... γεύση απότ ο αποψινό επεισόδιο.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους.

Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα.

Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας.

Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Ο Μιχαήλ ζητά απ’ τον Αντρέι ν’ αναλάβει τις έρευνες για τον φόνο του εγγονού του. Αρχικά, οι υποψίες πέφτουν όλες πάνω στον Βρώτσο.

Ο Αντρέι ανακρίνει όλο το προσωπικό, ενώ η Θεοφανώ τραβά ιδιαίτερα την προσοχή του. Η πρώτη τους συνάντηση θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ερωτηματικά.

Στο μεταξύ, ο Κανέλλος ανακαλύπτει τα οστά του αδερφού του Τζανέτου, φέρνοντας στην επιφάνεια μια σύγκρουση πολλών χρόνων με τον Μιχαήλ.

Ο Πετρούνης βρίσκει τον Γάλλο αρχαιολόγο Μισέλ ντε Μποφόρ και τον οδηγεί στον πατέρα του, Σπήλιο, προκειμένου να τους βοηθήσει με την ανεύρεση του θησαυρού.

Ο Μανόλης και η Αγάθη ταραγμένοι που η Θεοφανώ ανακάλυψε τη σπηλιά, στην οποία ζούσε η μητέρα της, αποφασίζουν να της πουν την αλήθεια για το παρελθόν της.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

