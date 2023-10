Κοινωνία

Κυψέλη: Εντοπίστηκε... βιοτεχνία πλαστών διαβατηρίων

Η τεχνογνωσία του δράστη είχε περάσει "σε άλλο επίπεδο". Δείτε το σύνολο του προδοκώμενου κέρδους.

Οργανωμένο εργαστήριο πλαστών εγγράφων ταυτοπροσωπίας εντόπισε η Αστυνομία το Σάββατο σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Αστυνομία προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριών, από τις οποίες προέκυψε ότι ένας 34χρονος αλλδοαπός κατασκεύαζε πλαστά έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης διαμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα, αλλά και για την παράνομη έξοδό τους σε τρίτες χώρες. Ο αλλοδαπός, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για όμοιες υποθέσεις, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και του νόμου περί αλλοδαπών.

Ο 34χρονος το βράδυ της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε όχημα σε περιοχή της Αθήνας και κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατασχέθηκαν το όχημα καθώς και 8 έγγραφα αλλοδαπών υπηκόων, 6 κλειδιά, 150 ευρώ και 2 κινητά.

Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτι και σε αποθηκευτικό χώρο του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο και εξελιγμένο εργαστήριο κατασκευής και παραποίησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, κυρίως χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους χώρους αυτούς, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 εκτυπωτές,

2 πλαστικοποιητές,

100 κάρτες πλαστικοποίησης,

86 κενά φύλλα πλαστικοποίησης,

121 δελτία ταυτότητας τρίτων χωρών,

75 κενές κάρτες,

70 διαβατήρια,

48 άδειες διαμονής,

46 άδειες οδήγησης,

22 δελτία ασφάλισης ξένων Αρχών,

11 μήτρες κατασκευής εγγράφων,

5 σφραγίδες άλλων χωρών,

3 φορητούς υπολογιστές,

υλικά κατασκευής πλαστών εγγράφων (κόλλες, χρώματα κλπ),

χαράκτης,

U SB, περιέχον πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών,

μηχάνημα ελέγχου γνησιότητας και

πλήθος σελίδων διαβατηρίων, φωτογραφιών διαβατηρίου και φωτοτυπιών ταξιδιωτικών εγγράφων

Η τιμή του καθενός από τα έγγραφα τα οποία κατασκεύαζε ο κατηγορούμενος, ανερχόταν τουλάχιστον στο ποσό των 500 ευρώ και το παράνομο προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος από τη διακίνηση των παραπάνω εγγράφων υπολογίζεται ότι θα υπερέβαινε τα 339.500 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

