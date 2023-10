Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 που θα σας καθηλώσει.

Οι «Παγιδευμένοι», που δημιούργησαν φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχεται απόψε στις 22:30, για να γράψει ακόμα πιο συγκλονιστικές στιγμές.

Ο μυστηριώδης κόσμος των «Παγιδευμένων» γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

«Μπορώ να αγωνίζομαι για καθετί που βρίσκω σωστό, δίκαιο, όμορφο για όλους»

Ναζίμ Χικμέτ

Ο Δημήτρης κρύβει από την Άννα το σημείωμα που βρήκε στο αυτοκίνητό του. Η απαίτηση του δολοφόνου να πάει η Άννα το μαχαίρι στο ξενοδοχείο τον έχει ταράξει. Ο μόνος που θα μάθει για αυτό είναι ο Ανδρέας και οι δυο τους θα προσπαθήσουν να οργανώσουν μια επιχείρηση για να πιάσουν τον δολοφόνο, χωρίς την ανάμειξη της Άννας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Ο Αλέκος, θέλοντας να πάρει τη ζωή του πίσω, θα κάνει μία αναπάντεχη επίσκεψη στην Υβόννη.

Τι θα γίνει όταν ο νέος Διοικητής της Ασφάλειας Πειραιά, Κυριάκος Παπαδημητρίου, ανακαλύψει το μυστικό του Δημήτρη και του Ανδρέα για το σημείωμα;

Ποιοι ήταν κοντά στην Κατερίνα, λίγο πριν εξαφανισθεί;

Δείτε το sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

