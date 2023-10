Life

Τηλεθέαση - “Το Πρωινό”: “Απογειώθηκε” η εκπομπή του ΑΝΤ1

Πρωτιά για «Το Πρωινό» την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο

«Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, την εβδομάδα που μας πέρασε (2 έως και 6 Οκτωβρίου), ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους.

Η εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο στη ζώνη προβολής της καταγράφοντας 15,4% στο δυναμικό κοινό, με 1,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι, και 18,3% στο γενικό σύνολο, περνώντας τουλάχιστον 3,3 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Με ενδιαφέροντα θέματα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, το «Πρωινό» ήταν η πιο απολαυστική πρωινή ομάδα για την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου, σημειώνοντας, υψηλές «πτήσεις» τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή κατέγραψε σε επιμέρους ανδρικό κοινό 21,0%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 17,3%.

