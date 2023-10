Κοινωνία

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για β' Κυριακή

Αναλυτικά η λειτουργία των σχολείων ανά Δήμο και Περιφέρεια σε όλη την επικράτεια.

Κλειστά θα μείνουν την Παρασκευή 13 και τη Δευτέρα 16/10 τα σχολεία σε κάποιες περιοχές της χώρας, για τη β’ Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συγκεκριμένα από το λεκανοπέδιο θα μείνουν κλειστά τα σχολεία στους Δήμους:

Αγίας Παρασκευής

Αγίου Δημητρίου

Αθηναίων

Αιγάλεω

Βύρωνος

Δάφνης - Υμηττού

Διονύσου

Ζωγράφου

Ηλιουπόλεως

Ιλίου

Καισαριανής

Λυκόβρυσης - Πεύκης

Νέας Ιωνίας

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Παιανίας

Παπάγου - Χολαργού

Πεντέλης

Περάματος

Πετρουπόλεως

Ραφήνας - Πικερμίου

Φιλοθέης - Ψυχικού

Χαϊδαρίου και

και Χαλανδρίου

Επίσης πανελλαδικά, στις Περιφέρειες:

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Ελλάδας

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων και

και Πελοποννήσου

Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

