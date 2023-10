Πολιτισμός

Νέος Μητροπολίτης στη Θεσσαλονίκη: Ποιος είναι ο Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Φιλόθεος αντικαθιστά τον κ. Άνθιμο, ο οποίος το καλοκαίρι υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας.

-

O 46χρονος Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος είναι ο νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Φιλόθεος αντικαθιστά τον κ. Άνθιμο, ο οποίος το καλοκαίρι υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας.

Ο Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος ψηφίστηκε νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης με 75 ψήφους.

Συγκεκριμένα, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ψήφισε ως εξής:

Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος 75 ψήφοι.

Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Γιάγκου 6 ψήφοι.

Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Αθανασίου 3 ψήφοι.

Νωρίτερα οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος είχαν απορρίψει την πρόταση για πλήρωση της κενής θέσης της εν λόγω Μητρόπολης μέσω μεταθετού, πρόταση που είχε κάνει ο Μητροπολίτης Βέροιας κ. Παντελεήμων.

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

Ο Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 1977 στη Χαλκίδα.

Αρχικά σπούδασε στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών (1995-1998) και ακολούθως στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998-2002). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2002 έγινε μοναχός στην Μονή Αγίου Γεωργίου Άρμα (κοντά στο χωριό Φύλλα Ευβοίας). Στις 17 Φεβρουαρίου 2002 χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο. Στις 19 Ιουνίου 2002 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος από τον ίδιο Μητροπολίτη, και έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας (2002-2009) και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος (2009-2016) της Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Παράλληλα, εργάστηκε στην Κατήχηση της Νέων, ως Κατηχητής και ως αρχηγός σε μία εκ των Κατασκηνωτικών περιόδων στις εγκαταστάσεις των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, στις Ροβιές και από του έτους 2014 ήταν μέλος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδος, ως εκπρόσωπος της Μητροπόλεως.

Τυγχάνει Διπλωματούχος της Βυζαντινής Μουσικής από του έτους 2000, διετέλεσε Διευθυντής και Καθηγητής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς Χαλκίδος, δίδαξε ως Καθηγητής στις Ειδικές Σχολές της Μητροπόλεως, των Υποψηφίων Κατηχητών και Κατασκηνωτικών Στελεχών.

Συντόνισε για αρκετά χρόνια τις Σχολές Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Αρρένων, καθώς και του Πολιτιστικού Ιδρύματος «ΑΓΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ».

Το 2016 διορίστηκε Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου. Το 2018 διορίστηκε Α΄ Γραμματέας-Πρακτικογράφος της Ιεράς Συνόδου. Στις 21 Μαρτίου 2019 διορίστηκε Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, μετά από απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου.

Στις 11 Οκτωβρίου 2019, με πρόταση του Αρχιεπισκόπου, εξελέγη Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ωρεών. Χειροτονήθηκε, στις 15 Οκτωβρίου 2019, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών συμπαραστούμενο από πλειάδα Μητροπολιτών

Τον νέο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο συνεχάρη ο Κ. Ζέρβας

Τον νέο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο, συνεχάρη «από καρδιάς» ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

«Το κύρος, το ήθος και η αξιοσύνη του, οι αποδεδειγμένες ικανότητές του, η πολυετής θεάρεστη διακονία και η ανιδιοτελής προσφορά του στην Εκκλησία της Ελλάδας εγγυώνται την επιτυχή επιτέλεση της σπουδαίας αποστολής που αναλαμβάνει προς όφελος της τοπικής μας εκκλησίας και της Θεσσαλονίκης. Άξιος!», υπογράμμισε ο κ. Ζέρβας

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ο κ. Ζέρβας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Μητροπολίτη/

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τελικά αποτελέσματα Περιφέρειας Αττικής και οι έδρες

Μαρινάκης για Μπέο: Καταδικάζουμε τις δηλώσεις του - Αιχμές κατά ΣΥΡΙΖΑ για Πολάκη

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)