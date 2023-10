Κόσμος

Νετανιάχου: η απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση θα “αλλάξει τη Μέση Ανατολή”

Σκληρό μήνυμα από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Συζητείται η συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού με τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης.

Η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων από τη Λωρίδα της Γάζας "θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή", δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλούσε σε δημάρχους μεθοριακών πόλεων του νότιου Ισραήλ που επλήγησαν από την επίθεση η οποία ξεκίνησε προχθές, Σάββατο, ανέφερε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες.

Συζητείται η συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού με τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης

Ένας υπουργός της ισραηλινής κυβέρνησης, που προέρχεται από το συντηρητικό κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνασπισμού σε συνεργασία με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης «εντός των επόμενων ωρών».

Η δήλωση αυτή έγινε από τον υπουργό Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ στο ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού. Νωρίτερα, στελέχη της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης προσφέρθηκαν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση του Νετανιάχου, στο πλαίσιο της συσπείρωσης του πολιτικού κόσμου του Ισραήλ στη μάχη απέναντι στη Χαμάς.

