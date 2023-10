Life

ANT1+: Όλα τα νέα επεισόδια των αγαπημένων σειρών διαθέσιμα πριν την προβολή τους στον ΑΝΤ1

«H Μάγισσα», «Παγιδευμένοι», «Ο Πρώτος Από Εμάς» και «Μετά τη Φωτιά» όλα τα νέα επεισόδια διαθέσιμα αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ πριν από την προβολή τους στον ΑΝΤ1.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί on demand κάθε εβδομάδα όλα τα καινούργια επεισόδια των καλύτερων σειρών της σεζόν πριν από όλους με τη νέα υπηρεσία ΑΝΤ1+ Preview, που είναι ήδη διαθέσιμη για όλους τους συνδρομητές του ΑΝΤ1+.

Από την προηγούμενη εβδομάδα, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ απολαμβάνουν πρώτοι όλα τα νέα επεισόδια των αγαπημένων τους σειρών του ΑΝΤ1, «Η Μάγισσα», «Παγιδευμένοι», «Ο Πρώτος Από Εμάς» και «Μετά τη Φωτιά», πριν από την προβολή τους στην τηλεόραση. Οι πιο δυνατές σειρές παίζουν στον ΑΝΤ1 και, μαζί τους, όλοι οι συνδρομητές απολαμβάνουν την πιο δυνατή streaming εμπειρία αποκλειστικά με συνδρομή στο www.antennaplus.gr!

Λίγα λόγια για την κάθε σειρά

«Η Μάγισσα» – Η μεγαλύτερη παραγωγή της χρονιάς

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με κινηματογραφική ματιά, σημαντικούς ηθοποιούς και καταξιωμένους συντελεστές. Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο κάποτε αντίπαλες πατριές, του Καπεταναίου Λάσκαρη και του Γερακάρη, έχουν πια συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, αναβιώνει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

«Παγιδευμένοι Β’ Κύκλος» – Έντονες συγκινήσεις και μεγάλες ανατροπές γράφουν τη συγκλονιστική συνέχεια

Το φινάλε του Α’ κύκλου σόκαρε, αφήνοντας ένα τεράστιο ερωτηματικό: Σκότωσε η Άννα τον Δημήτρη; Και αν ναι, πώς και γιατί συνέβη αυτό; Όλα τα γεγονότα του Β’ κύκλου, το ένα μετά το άλλο, οδηγούν στη συγκλονιστική απάντηση. Στη δίνη καταιγιστικών εξελίξεων, οι ήρωες θα προσπαθήσουν να αγγίξουν την αλήθεια. Νέοι χαρακτήρες θα «ανακατέψουν την τράπουλα», θα αγαπήσουν, θα προδώσουν, θα εκδικηθούν. Οι ένοχοι από τον προηγούμενο κύκλο θα παγιδευτούν σε νέες καταστάσεις και συνθήκες ζωής. Μέχρι πού είναι ικανοί να φτάσουν για να αποκτήσουν και πάλι αυτά που έχασαν;

«Ο Πρώτος Από Εμάς» – Ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, γιατί η ζωή δεν ξεκινά μόνο μία φορά!

Έξι φίλοι με διαφορετικές ανάγκες, καθημερινότητα, όνειρα και αγωνίες θα έρθουν αντιμέτωποι με την αναπάντεχη περιπέτεια υγείας ενός μέλους της παρέας. Η ιατρική γνωμάτευση για την υγεία του Άλκη θα τον οδηγήσει σε έναν δύσκολο δρόμο, συνειδητοποιώντας ότι τα πάντα στη ζωή μπορούν να ανατραπούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Δίπλα του θα έχει τους φίλους του. Όλοι μαζί μια αγκαλιά, όπως στα εύκολα έτσι και στα δύσκολα. Μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα. Ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα σημαντικά της ζωής, στους στόχους και στα όνειρα που κάποιοι δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε ή δεν προσπαθήσαμε καν.

«Μετά τη Φωτιά» - Τίποτα δεν θα κάνει στάχτη τη δύναμή τους

Τρεις γυναίκες, η Ιωάννα, η Ειρήνη και η Ανθή, μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και να ακολουθήσουν τα αληθινά τους «θέλω». Θα καταφέρουν να ξαναγεννηθούν μέσα από τις στάχτες τους και να βρουν την πραγματική ευτυχία; Στον δρόμο τους θα βρεθούν τέσσερις άνδρες, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία τους. Ο Άρης και ο Αλέξανδρος θα τις καταδιώξουν, θα τις εξαπατήσουν και θα προσπαθήσουν να τις καταστρέψουν. Ο Οδυσσέας και ο Νίκος θα τους δώσουν το χέρι τους, θα βρεθούν δίπλα τους και θα αγαπήσουν την αλήθεια τους.

Κάντε τώρα εγγραφή στο www.antennaplus.gr για να βλέπετε πρώτοι πριν από όλους όλα τα νέα επεισόδια των σειρών του ΑΝΤ1 για τη σεζόν 2023-2024 αποκλειστικά στο ANT1+ με την πιο δυνατή streaming εμπειρία! Απολαύστε τα επεισόδια των νέων σειρών πριν από την προβολή τους στην τηλεόραση και ανακαλύψτε πλούσιο ελληνικό και ξένο περιεχόμενο σε όλες τις συσκευές, όπου και όποτε θέλετε.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

