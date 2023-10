Κοινωνία

Ισραήλ - Ελληνίδα μητέρα στον ΑΝΤ1: Έχουν επιστρατεύσει και τα 3 παιδιά μου (βίντεο)

Τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο Ισραήλ περιγράφει η Τζουλιάνα Ναχμία που ζει κοντά στην Ιερουσαλήμ.

-

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Εισιτήριο επιστροφής στην πατρίδα αναζητούν Έλληνες που επισκέφθηκαν πρόσφατα το Ισραήλ και εγκλωβίστηκαν στην εμπόλεμη κατάσταση.

Μια Ελληνίδα που ζει μόνιμα στη χώρα, μιλά στον ΑΝΤ1 για τις άγρυπνες νύχτες της μετά την επιστράτευση και των τριών παιδιών της.

Δραματικές είναι οι ώρες για τους Έλληνες που ζουν στο Ισραήλ. Η Τζουλιάνα μάνει σε μια συνοικία κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Η Τζουλιάνα Ναχμιας, είπε χαρακτηριστικά: είμαι μόνη μου στο σπίτι γιατί και τα τρία μου παιδιά είναι επιστρατευμένα, έχουμε αγωνία για τους ομήρους, τους τραυματίες.

Όπως λέει έχει να κλέισει μάτι μέρες και προσεύχεται για τα παιδιά της. "Καθε 2,3 ωρες μου γράφουν ένα μήνυμα οτι ειναι καλά... η κόρη μου ηρθε για λιγο χθες φροντίζει τραυματίες".

Ο Γεράσιμος είχε πάει με τη σύζυγό του και το 9χρονο παιδί τους για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα και έχουν εγκλωβιστεί καθώς όπως λένε δεν βρίσκουν εισητήρια για να επιστρέψουν. Ο φόβος τους είναι μην κλείσει το αεροδρόμιο.

Ο Γιώργος εργάζεται μαζί με ένα μουσικό συγκρότημα τον τελευταίο μήνα στο Τελ Αβίβ και εκείνος προσπαθεί να βρει τρόπο για να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το υπουργειο εξωτερικων καταβαλει προσπαθεια για την επιστροφη και των μεμονομενων επισκεπτων ωστοσο ειναι εξαιρετικα περιορισμενες οι διαθεσιμοτητες των πτησεων.

