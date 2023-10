Κόσμος

Μεσανατολικό: Επικοινωνία Ερντογάν με τους προέδρους Ισραήλ και Λιβάνου

Πως χειρίζεται την πολεμική σύρραξη στο Ισραήλ, ο Τούρκος πρόεδρος;

Τηλεφωνικές επικοινωνίες είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ισραήλ Γιτζάκ Χέρσογκ, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναζίπ Μικατί, εν μέσω της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον τον πρόεδρο του Ισραήλ ο Ερντογάν είπε ότι κάθε βήμα που θα μπορούσε να βλάψει συλλογικά και αδιακρίτως τον λαό της Γάζας θα αύξανε περαιτέρω τα δεινά και τη βία στην περιοχή. Δήλωσε ακόμη ότι η επικράτηση της κοινής λογικής και της ηρεμίας στην περιοχή το συντομότερο δυνατό έχει μεγάλη σημασία για την ευημερία ολόκληρης της περιοχής.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας θα συνεχίσουν να αυξάνονται, προκειμένου να τερματιστούν οι συγκρούσεις που προκαλούν ανησυχία στην περιοχή και να εξασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη.

Νωρίτερα, ο Ερντογάν είχε τηλεφωνήσει στον Παλαιστίνιο πρόεδρο όπως και στον πρωθυπουργό του Λιβάνου, στους οποίους δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή και την αποκατάσταση της ηρεμίας το συντομότερο δυνατό.

