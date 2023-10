Basket League: Ο Απόλλων πήρε το... ντέρμπι με την Καρδίτσα

Αθλητικά

Μετά από «μάχη» επί 40 λεπτά, Απόλλων αναδείχτηκε νικητής,στο... ντέρμπι με την Καρδίτσα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Basket League.

Μετά από «μάχη» επί 40 λεπτά, Απόλλων αναδείχτηκε νικητής με 72-71, στο... ντέρμπι με την Καρδίτσα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Basket League. Ο Τι Τζέι Σταρκς με 28 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 κοψίματα ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης όχι μόνο των Αχαιών αλλά και του αγώνα, ενώ διαμόρφωσε και το 72-69 με 2/2 βολές στα 18΄΄. Μοιραίος αποδείχτηκε εν συνεχεία για τους Θεσσαλούς ο Κλάσεν που αστόχησε σε τρίποντο στα 8 δεύτερα. Ο Σμιθ μπορεί να πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και να μείωσε σε 72-71 με λέι απ στα 7΄΄, αλλά δεν υπήρχε πλέον χρόνος και οι Αχαιοί πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Μαλίκ Όσμπορν πρόσθεσε 12 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους πρόσθεσε ο Ντέσμοντ Ουάσινγκτον για της ομάδα του Νίκου Βετούλα.

Για την Καρδίτσα ο Ρομέλο Ουάιτ είχε συγκομιδή 19 πόντους και 9 ριμπάουντ,

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 40-42, 58-58, 72-71

Αμίρροπη «μάχη» έγινε στο ά μέρος, αφού καμία ομάδα δεν κατάφερε να οικοδομήσει διαφορά. Ο Απόλλων που προηγήθηκε με 26-21 στην 1η περίοδο, είχε πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σταρκς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ στο πρώτο 20άλεπτο, ενώ ο Μαλίκ Όσμπορν πρόσθεσε 9 πόντους για τους Αχαιούς. Στον αντίποδα, η Καρδίτσα που ανέβασε ρυθμό στη 2η περίοδο και πήγε στο +2 (40-42) στ' αποδυτήρια είδε τον Μάρεκ Κλάσεν να οργανώνει και να μοιράζει το παιχνίδι (6 ασίστ), με τους Ρομέλο Ουάιτ και Τζόρταν Σάιμπερτ να πετυχαίνουν από 10 πόντους. Στο πρώτο αυτό μέρος, οι γηπεδούχοι είχαν 7/14 τρίποντα έναντι 3/10 των Θεσσαλών, αλλά οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου απάντησαν με διπλάσια εύστοχα δίποντα (14/20 έναντι 7/17 των παικτών του Βετούλα).

Με τρίποντο του ΜακΚόλουμ, η Καρδίτσα προηγήθηκε με +5, 40-45, μετά την ανάπαυλα. Ο Ουάσινγκτον ισοφάρισε σε 47-47, για να προηγηθεί η ομάδα της Πάτρας με 51-50. Η Καρδίτσα, απάντησε με τους Κλάσεν και Ουάιτ, ανακτώντας το προβάδισμα (51-56). Οι τέσσερις διαδοχικοί πόντοι του Βασίλη Μουράτου έφεραν τον Απόλλωνα στον πόντο (55-56). Ο Ουάιτ κέρδισε το φάουλ από τον Σταρκς και με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 55-58. Ο Ουάιτ έκανε αντιαθλητικό φάουλ στον Μουράτο, ο τελευταίος ευστόχησε στη βολή (56-58), για να ισοφαρίσει με λέι απ ο Σταρκς (58-58) που ήταν και το σκορ της 3ης περιόδου.

Τα διαδοχικά τρίποντα από Όσμπορντ και Σταρκς επέτρεψαν στους γηπεδούχους να διατηρούν προβάδισμα με βραχεία κεφαλή (66-62). Ο Μπιουκάναν πέτυχε 4 διαδοχικούς πόντους, όμως για τους Θεσσαλούς (66-66). O Σταρκς έκανε ό,τι μπορούσε στο παρκέ για τους Αχαιούς και αφού κέρδισε το φάουλ από τον Κλάσεν «έγραψε» το 68-66, αλάνθαστος ων από τη γραμμή των βολών. Μία ακόμη φορά, η Καρδίτσα απάντησε, αυτή τη φορά με τον Σμιθ, για την ισοφάριση (68-68), 2:04΄΄ πριν τη λήξη. Το φάουλ του Μπιουκάναν, με εναπομείναντα χρόνο 1:17΄΄ στον Ουάσινγκτον, επέτρεψε στον Αμερικανό του Απόλλωνα να δώσει ξανά προβάδισμα στην ομάδα του (70-68). Ακολούθησε φάουλ του Σμιθ από πλευράς φιλοξενούμενων, ο Όσμπορντ αστόχησε σε τρίποντα για τους Πατρινούς και εν συνεχεία ο Όσμπορντ σταμάτησε με φάουλ του Μπιουκάναν. Ο τελευταίος ευστόχησε μόνο στην πρώτη βολή (70-69), ο ίδιος πήρε το επιθετικό ριμπάουντ αλλά υπέπεσε σε λάθος και ο Απόλλων είχε την κατοχή, για τα τελευταία 22΄΄. Ο Σάιμπερτ με φάουλ έστειλε τον MVP του αγώνα, Τι Τζέι Σταρκς, στη γραμμή του φάουλ στα 18΄΄ και ο Απόλλων ξέφυγε με +3, 72-69, μετά τις 2/2 βολές του Αμερικανού. O Κλάσεν έχασε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, καθώς ήταν άστοχος σε σουτ για τρεις, στα 8 δεύτερα. Ο Σμιθ μπορεί να πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και να μείωσε σε 72-71 με λέι απ στα 7΄΄, αλλά δεν υπήρχε πλέον χρόνος και οι Αχαιοί πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Τσολάκος, Τηγάνης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Ουάσινγκτον 10 (2), Σταρκς 28 (3), Όσμπορν 12 (3), Γκιουζέλης 3 (1), Μουράτος 8 (1), Μπλέιλοκ, Σκορδίλης 8, Φιλιππάκος, Σαλούστρος 3 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 19, Μπιουκάναν 13, Κλάσεν 8 (1), Σμιθ 12, Καμπερίδης, ΜακΚόλουμ 5 (1), Δίπλαρος, Χρηστίδης 2, Αβδάλας 2, Σάιμπερτ 10 (2)

