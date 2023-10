Κόσμος

Νετανιάχου: Η Χαμάς ήθελε πόλεμο και θα τον έχει

Τι ανέφερε στο νέο του διάγγελμα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προχώρησε σε νέο διάγγελμα, στο οποίο προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «τα χτυπήματα του Ισραήλ τώρα μόλις ξεκίνησαν».

«Ήθελαν πόλεμο και θα τον έχουν» τόνισε και χαρακτήρισε «ISIS τη Χαμάς», δήλωσε χαρακτηρηστικά και συνέχισε: «Οι επιθέσεις που δεχθήκαμε δεν μείνουν αναπάντητες».

Επίσης, ο Νετανιάχου κάλεσε ακόμη μια φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχηματίσουν κυβέρνηση ευρύτερου συνασπισμού, μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.



«Σκοπός μας είναι η ενότητα της χώρας. Είμαστε όλοι ενωμένοι αυτή τη στιγμή» τόνισε και συνέχισε: «Το πιο σημαντικό είναι να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Γνωρίζω ότι όλοι θέλουμε απτά αποτελέσματα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος» συμπλήρωσε.

«Σε οποιοδήποτε μέρος επιχειρεί η Χαμάς θα μετατραπεί σε ερείπια. Αυτό συμβαίνει ήδη και θα συνεχίσει να συμβαίνει» υπογράμμισε ο Νετανιάχου προειδοποιώντας για τη συνέχιση των χτυπημάτων.

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το Ισραήλ με κάθε τρόπο και οι εχθροί του Ισραήλ καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό» συμπλήρωσε, ευχαριστώντας τη Δύση για τη στάση της.

«Όλοι οι εχθροί μας γνωρίζουν ότι ήταν τρομερό λάθος να επιτεθούν στο Ισραήλ. Αυτό που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες θα μείνει στην ιστορία».

