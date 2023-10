Αθλητικά

Παναθηναϊκός: νίκη με “σβηστές μηχανές” κόντρα στο Μαρούσι

Οι πράσινοι επικράτησαν ευκολα κόντρα στην ομάδα του Αμαρουσίου στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Basket League.

«Με το δεξί» μπήκε ο Παναθηναϊκός στην εφετινή Α1 Ανδρών/Basket League, κατακτώντας στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ την πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 82-71 του Αμαρουσίου, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, βγάζοντας στο παρκέ αμυντική αντίδραση, με αρκετά επιθετικά ξεσπάσματα. Ωστόσο η έλλειψη διάρκειας ήταν αυτή που χαρακτήρισε και πάλι το παιχνίδι του «τριφυλλιού».

Η αναμέτρηση αμαυρώθηκε από την ένταση που ξέσπασε περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, μεταξύ του Κώστα Αντετοκούνμπο και του Μάρκο Λούκοβιτς σε διεκδίκηση της μπάλας και ενώ και οι δύο ήταν πεσμένοι στο παρκέ. Ωστόσο, με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων, τα πνεύματα ηρέμησαν και οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν με ντισκαλιφιέ.

Κορυφαίοι των νικητών οι Λούκα Βιλντόζα και Λευτέρης Μαντζούκας, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ με 11 και 10 πόντους, αντίστοιχα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Ντίνος Μήτογλου και Ιωάννης Παπαπέτρου, ενώ ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ έμεινε εκτός εξάδας ξένων, για λόγους ξεκούρασης. Στη 12άδα των «πράσινων» βρέθηκε ο Αλέξανδρος Σαμαντούροβ, δύο ημέρες μετά το ντεμπούτο του στην Α2 Ανδρών με τον Πανερυθραϊκό (έχει διπλό δελτίο). Πλέον ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στη 2η αγωνιστική της Euroleague, όπου απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου του Πάμπλο Λάσο θα προσπαθήσει να σπάσει το... ρόδι και στην Ευρώπη.

Από τους φιλοξενούμενους απουσίασαν οι Αϊζάια Μπρίσκο και Ορφέας Στασινός, ενώ πάλεψε ο Σακούρ Τζούστον με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 47-29, 69-45, 82-71

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (16-16 στο 10΄), ο Παναθηναϊκός έβαλε σε λειτουργία τις... μηχανές του σε άμυνα και επίθεση και με επιμέρους σκορ 31-13(!) πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +18 (47-29), αξιοποιώντας στο έπακρο τα λάθη του Αμαρουσίου, που «μεταφράστηκαν» σε «πράσινους» αιφνιδιασμούς.

Με την άμυνα του «τριφυλλιού» σε πρώτο πλάνο, κρατώντας τους φιλοξενούμενους κάτω από τους 20 πόντους και στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός εκτόξευσε τη διαφορά στους 28 πόντους στο 25΄, μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε... περίπατο. Ωστόσο, η χαλάρωση που εμφάνισαν οι «πράσινοι» μέχρι το τελικό 82-71, απέφερε τον εκνευρισμό του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι έκανε λόγο για «άθλια εμφάνιση κάποιων παικτών».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης, Κωνσταντινίδο, Λιότσιος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Γκάι 4, Μπαλτσερόφσκι 7, Σλούκας, Γκριγκόνις 11 (3), Μαντζούκας 12 (2), Καλαϊτζάκης 9 (1), Βιλντόσα 12 (1), Μωραΐτης 6 (2), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ, Λεσόρ 10, Αντετοκούνμπο 9.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Σκαραφίγκας): Χιλ 7 (1), Πένο 7 (1), Τζούστον 21 (1), Ραντούλιτσα 5, Γιαννόπουλος 13 (1), Σταυρακούκας, Ξύδας 3 (1), Νικολαΐδης 4, Ιορδάνου, Λούκοβιτς 11.

