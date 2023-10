Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Σάμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίσκεψη… του Εγκέλαδου τα ξημερώματα, αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού

-

Σεισμός 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Βαθύ της Σάμου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 8 χλμ. βορειοδυτικά από το Βαθύ της Σάμου και το εστιακό βάθος της υπολογίζεται στα 14,5 χλμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: συννεφιά και άνεμοι την Τρίτη

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 176 σημεία

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή