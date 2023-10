Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ουάσιγκτον τονίζει ότι δεν έχει απτές αποδείξεις πως η Τεχεράνη ενεπλάκη άμεσα στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση της επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο.

-

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καμιά πρόθεση να αναπτύξει δυνάμεις στο πεδίο μετά την επίθεση εναντίον του Ισραήλ που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, πάντως θα προστατεύσει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χθες Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Τζον Κέρμπι δήλωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» πως υπάρχει κάποιος «βαθμός συνενοχής» του Ιράν, στο μέτρο της υποστήριξής του στη Χαμάς, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως η Ουάσιγκτον δεν έχει απτές αποδείξεις ότι η Τεχεράνη ενεπλάκη άμεσα στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση της επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Κέρμπι, ο Λευκός Οίκος αναμένει επιπρόσθετα αιτήματα από πλευράς Ισραήλ για υλική υποστήριξη και θα καταβάλει προσπάθεια να τα ικανοποιήσει το συντομότερο δυνατόν.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΑ είπε ακόμη πως «είναι πολύ πρόωρο να πούμε πως πατάμε φρένο» στην προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, κρίνοντας αντιθέτως ότι τα διπλωματικά εγχειρήματα του είδους αυτού πρέπει να ενθαρρύνονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: συννεφιά και άνεμοι την Τρίτη

Σεισμός στη Σάμο

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 176 σημεία