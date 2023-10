Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αταμάν: Αν χρειαστεί θα βγούμε στην αγορά…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής των «πρασίνων» τα έχωσε… στους παίκτες του παρά την νίκη κόντρα στο Μαρούσι, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

-

Για «επικίνδυνη νοοτροπία», έκανε λόγο ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα των «πράσινων» στην Α1 Ανδρών/Basket League. Ο Τούρκος προπονητής επανέλαβε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με την απόδοση κάποιων παικτών, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγών, ενώ εξήγησε γιατί αγωνίστηκε για μόλις 6 λεπτά ο Κώστας Σλούκας.

«Μπορεί να κερδίσαμε και να κυριαρχούσαμε απόλυτα στο ματς, τουλάχιστον μέχρι 5-6 λεπτά πριν το τέλος, αλλά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με τη συγκέντρωση και τη στάση των παικτών και κάποιες ατομικές αποδόσεις. Είναι επικίνδυνη αυτή η νοοτροπία. Πρέπει αμέσως να πάρουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Μιλήσαμε και στα αποδυτήρια για αυτό. Αύριο θα ξεκινήσουμε τη σκληρή δουλειά για να είμαστε έτοιμοι για την Μπάγερν», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Είμαστε καινούργια ομάδα, οπότε εγώ δίνω πολύ μεγάλη βάση σε τέτοια παιχνίδι. Σήμερα κάναμε μόνο κάποια σουτ για 45΄ το πρωί. Ας πούμε σήμερα δώσαμε χρόνο στον Σαμοντούροβ και ήταν πολύ καλός. Δεν είμαι ευχαριστημένος με κάποιους παίκτες, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά όλοι ξέρουν την απόδοσή τους. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί. Χάσαμε το ντέρμπι, όχι γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα από εμάς, αλλά γιατί κάναμε κάποια χαζά λάθη, ιδίως στην 4η περίοδο.

Οι γιατροί μου συνέστησαν να μην χρησιμοποιήσω πολύ τον Σλούκα γιατί έχει κάποιους πόνους στην γάμπα. Έπαιξε μόνο 5 λεπτά και ο ίδιος ζήτησε να ξεκουραστεί. Και ο Χουάντσο ξεκουράστηκε γιατί έπαιξε πολύ με τον Ολυμπιακό. Έχουμε όμως μεγάλο ρόστερ και παίκτες που μπορούν να αναπληρώσουν το κενό τους.

Όταν θα γυρίσουν οι Μήτογλου και Παπαπέτρου θα μας δώσουν πολλά. Είδατε πώς παίξαμε όταν τους είχαμε στα ματς προετοιμασίας. Θα δούμε στα επόμενα ένα δύο ματς. Αν χρειαστεί θα βγούμε στην αγορά. Οι στόχοι μας είναι μεγάλοι και αν χρειαστεί θα γίνουν αλλαγές.

Κάθε παιχνίδι για μας είναι must win. Χάσαμε το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στην παράταση. Θα παίξουμε συνολικά 34 αγώνες στη regular season, χάσαμε τον πρώτο. Στην EuroLeague κάθε παιχνίδι είναι must win».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο