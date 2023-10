Πολιτική

Πέτρος Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει στρατηγική

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να χρεωθεί στο Κασσελάκη το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Είμαστε 3 μήνες μετά από μια συντριπτική ήττα στις εθνικές εκλογές, αλλάξαμε αρχηγό και νομίζω ότι δεν μπορεί να χρεωθεί η νέα ηγεσία το αποτέλεσμα», είπε ο Πέτρος Παππάς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών στον ΣΚΑΪ.

«Ο νέος αρχηγός βρήκε έτοιμη στρατηγική. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο», τόνισε πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει στρατηγική και «να εκφράσει τα αιτήματα της κοινωνίας και εκεί νομίζω ότι θα επικεντρωθεί το παιχνίδι».

Ερωτηθείς για τα ποσοστά του κόμματος που έπεσαν αισθητά στη Θεσσαλία, ο κ. Παππάς εκτίμησε ότι στο δεύτερο γύρο θα ανατραπεί το σκηνικό ενώ για τον δήμαρχο Βόλου ο ίδιος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «κατάπτυστες», προσθέτοντας «να τον χαίρονται οι πολίτες του Βόλου τον κ. Μπέο».

Συμπλήρωσε δε, ότι το κόμμα του δεν υποστηρίζει χυδαιότητες κατά του πρωθυπουργού «μακριά από μας κάθε χυδαιότητα και αποκηρύσσουμε κάθε υβρεολόγιο εναντίον του πρωθυπουργού, εναντίον του οποιοδήποτε», τόνισε

Ερωτηθείς αν η επιλογή των υποψηφίων οδήγησε σε νέα πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Παππάς υποστήριξε πως η χείρα φιλίας στο ΠΑΣΟΚ δεν ευδοκίμησε.

