ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών της εβδομάδας

Περίπου 72,4 εκατ. ευρώ σε 77.010 δικαιούχους θα καταβληθούν έως την Παρασκευή

Περίπου 72,4 εκατ. ευρώ σε 77.010 δικαιούχους θα καταβληθούν έως την Παρασκευή 13/10, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν έως 13 Οκτωβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 9 έως 13 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 23,9 εκατ. ευρώ σε 1.010 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

21 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

20 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

6 εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

