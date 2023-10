Κοινωνία

Βία κατά ανηλίκων: δύο περιστατικά σε Βούλα και Παλαιό Φάληρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο περιστατικά βίας κατά ανηλίκων καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας.

-

Ένα ακόμη περιστατικό βίας συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, στις 19:10 στη συμβολή των οδών Ναυσικάς και Ποσειδώνος Βούλα.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη 16χρονος (μαθητής ΕΠΑΛ Γλυφάδας) γιατί με αλλά 10 άτομα επιτέθηκαν σε τρεις μαθητές του 2ου Λυκείου Βούλας. Τα ανήλικα θύματα τραυματίστηκαν ελαφρά και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση συνέβη λόγω διαφορών ανάμεσα σε μαθητές λυκείων

Ακόμη ένα περιστατικό συνέβη στο Παλαιό Φάληρο, όταν ένας οδηγός, χτύπησε ανήλικο.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας, στις 20:00 έξω από το κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου ένας άνδρας βγήκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε και χτύπησε στο σώμα και στο πρόσωπο έναν 11χρονο. Ο δράστης αναζητείται όπως και τα αίτια.

Ο ανήλικος δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Τον πηγαν οι γονείς του στο ασυνομικό τμήμα για να κάνει μήνυση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο