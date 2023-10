Πολιτική

Μπακογιάννης: Το αποτέλεσμα της Κυριακής ήταν η αναγνώριση του έργου μας

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος πρώτευσε στην πρώτη Κυριακή των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Χάρη Δούκα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Ο κ. Μπακογιάννης απηύθυνε «ένα μεγάλο ευχαριστώ» στις Αθηναίες και τους Αθηναίους για «την ψήφο εμπιστοσύνης που μας έδωσαν και την αναγνώριση τους έργου μας», την πρώτη Κυριακή των εκλογών.

«Το θετικό της πρώτης Κυριακής είναι η μείωση των ποσοστών που κατέγραψε η πολυδιαφημισμένη παράταξη του φασίστα Κασιδιάρη. Στο0ν αντίποδα, το αρνητικό ήταν το πολύ μεγάλο ποσοστό της αποχής που καταγράφηκε», είπε ο κ. Μπακογιάννης, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής για τον δεύτερο γύρο.

Ερωτηθείς αν εξεπλάγη από το γεγονός ότι ο Χάρης Δούκας, βρέθηκε στη δεύτερη θέση πάνω από τον Κώστα Ζαχαριάδη, απάντησε ότι «παρακολουθώντας τα εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ένιωσα ιδιαίτερη έκπληξη από το αποτέλεσμα».

Σε ότι αφορά το debate που θα έχει αύριο με τον Χάρη Δούκα, είπε ότι θεωρεί πως η διεξαγωγή του δείχνει το σεβασμό προς τον Αθηναίο πολίτη και παρατήρησε πως και στον πρώτο γύρο υπήρχε συμφωνία όλων των βασικών υποψηφίων για τη διεξαγωγή debate, αλλά αυτό δεν τελικά γιατί δεν τα κατάφερε η ΕΡΤ.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο σύμπραξης των δυνάμεων των υποψηφίων που στηρίχθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ στον πρώτο γύρο, παρατήρησε ότι «οι ψηφοφόροι δεν είναι πρόβατα για να τους κατευθύνουμε όπου θέλουμε».

Ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε κατηγορηματικά ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών τη Κυριακής, ο ίδιος θα είναι παρών τα επόμενα 5 χρόνια στο Δήμο Αθηναίων και δεν έχει άλλες σκέψεις.

Τέλος και κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Μπέου για τον Κασσελάκη, τόνισε «μου προκαλούν έντονα αισθήματα περιφρόνησης και με θλίβουν, τόσο ως πολιτικό, αλλά και ως πατέρα» και υποστήριξε ότι η υποψηφιότητα Μπέου δεν στηρίχθηκε από την ΝΔ.

