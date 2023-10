Πολιτική

Θεσσαλονίκη – Αγγελούδης: Ο Ζέρβας βρίσκεται σε σύγχυση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του στον νυν δήμαρχο μετά τις αιχμές για "υποψηφίους που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Αθηνών".

-

Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στυλιανός Αγγελούδης, ο οποίος την πρώτη Κυριακή των εκλογών βρέθηκε στη δεύτερη θέση πίσω από τον νυν δήμαρχο Κώστα Ζέρβα, με πολύ μικρή διαφορά, μίλησε για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ξεκινήσαμε τη μάχη με χαμόγελο κι έτσι θα την συνεχίσουμε, χωρίς να μπαίνουμε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις», τόνισε αρχικά, συμπληρώνοντας πως «η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη όμορφη, αλλά εγκαταλειμμένη».

«Σήμερα το πρωί κατεβαίνοντας στην παραλία για να κάνουμε τη σύνδεση πέρασα μπροστά από τον λευκό Πύργο, όπου είδα μια ομάδα τουριστών να ψάχνει για τουαλέτα», παρατήρησε ο κ. Αγγελούδης μιλώντας ενδεικτικά για τα προβλήματα της πόλης και την εικόνα εγκατάλειψης.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Ζέρβα στις οποίες τον «φωτογράφησε» μιλώντας για υποψήφιους που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των Αθηνών, είπε πως «καταλαβαίνω την σύγχυση του κ. Ζέρβα, ίσως λέγοντας όσα είπε κοίταζε τον καθρέφτη….», συμπληρώνοντας πως δεν θέλει να δώσει συνέχεια κι αυτό που τον απασχολεί είναι τα προβλήματα της πόλης.

Μιλώντας για τις συμμαχίες και τις συνεργασίες στον δεύτερο γύρο, παρατήρησε πως «σε μια πρώτη ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος, αυτό που βλέπει ξεκάθαρα κάποιος είναι ότι το 73% αποδοκίμασε τη θητεία Ζέρβα και θέλει αλλαγή».

Τέλος, υπεραμύνθηκε της ανεξαρτησίας του συνδυασμού του, ξεκαθαρίζοντας πως σέβεται τα κόμματα, αλλά ό ίδιος και τα μέλη του συνδυασμού του έδωσαν σκληρό αγώνα για να διαφυλάξουν τον αδέσμευτο χαρακτήρα του,

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο