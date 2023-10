Κόσμος

Ισραήλ: Η Πολεμική Αεροπορία στέλνει αεροπλάνα στην Ευρώπη για τον επαναπατρισμό εφέδρων

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα πως έχει στείλει μεταγωγικά αεροπλάνα στην Ευρώπη για να μεταφέρουν πίσω στην πατρίδα τους εκατοντάδες Ισραηλινούς οι οποίοι θα υπηρετήσουν ως έφεδροι στον πόλεμο στη Γάζα που μαίνεται από το σαββατοκύριακο.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως αεροπλάνα Hercules λαμβάνουν μέρος στην επείγουσα αερομεταφορά. Δεν έκανε γνωστό πού στην Ευρώπη έχουν σταλεί.

Εξάλλου, στη Μόσχα, ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ έκανε σήμερα γνωστό πως η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δεν βρίσκονται σε επαφή αναφορικά με την κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

