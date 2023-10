Κόσμος

Μεσανατολικό – Χαμενεΐ: Το Ισραήλ υπέστη ανεπανόρθωτη ήττα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χαμενεΐ διέψευσε πως η χώρα του βρισκόταν πίσω από την επίθεση της Χαμάς, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την υποστήριξη του Ιράν «προς την Παλαιστίνη».

-

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υποστήριξε σήμερα πως «το σιωνιστικό καθεστώς» υπέστη μια ανεπανόρθωτη ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών με την επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ το σαββατοκύριακο.

Ο Χαμενεΐ διέψευσε πως η χώρα του βρισκόταν πίσω από την επίθεση της Χαμάς, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την υποστήριξη του Ιράν «προς την Παλαιστίνη».

«Οι υποστηρικτές του σιωνιστικού καθεστώτος και άλλα πρόσωπα κυκλοφόρησαν τις δύο-τρεις τελευταίες ημέρες φήμες, μεταξύ των οποίων και ότι το ισλαμικό Ιράν βρίσκεται πίσω απ' αυτή την ενέργεια. Είναι ψευδείς», τόνισε ο Χαμενεΐ σε ομιλία που εκφώνησε σε στρατιωτική ακαδημία.

Στην πρώτη τηλεοπτική ομιλία του μετά την επίθεση, ο αγιατολάχ δήλωσε: «Φιλάμε τα χέρια αυτών που σχεδίασαν την επίθεση στο σιωνιστικό καθεστώς».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Κεφαλονιά

Νέα Σμύρνη: Απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε περίπτερο



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο