Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη, οι εντάσεις και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

"Στις 22 η Αφροδίτη κάνει μια καλή όψη με τον Δία. Αυτόν τον καιρό, όσο και να ψάξουμε ο Κρόνος με την Αφροδίτη περιπλέκει τα πράγματα" είπε αρχικά η αστρολόγος, προμηνύοντας ότι η 22α Οκτεωβρίου, θα είναι πιο θετική αν και μακρινή.

Εντάσεις και διαπληκτισμοί θα προβληματίσουν την περίοδο αυτή. Σχέσεις και συνεργασίες θα διαταραχθούν.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο