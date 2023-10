Κόσμος

ΟΗΕ: Ο πλήρης αποκλεισμός της Γάζας απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ύπατος αρμοστής ανέφερε ότι «κάθε περιορισμός της κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών με στόχο να επιβληθεί πολιορκία πρέπει να αιτιολογείται από στρατιωτική αναγκαιότητα, διαφορετικά συνιστά συλλογική τιμωρία».

-

Η πλήρης πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας, που ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, επεσήμανε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Η επιβολή αποκλεισμών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή αμάχων στερώντας τους βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

Ο ύπατος αρμοστής ανέφερε ότι «κάθε περιορισμός της κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών με στόχο να επιβληθεί πολιορκία πρέπει να αιτιολογείται από στρατιωτική αναγκαιότητα, διαφορετικά συνιστά συλλογική τιμωρία».

Ο Τουρκ δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος και συγκλονισμένος από τις καταγγελίες για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες αμάχων και σε ορισμένες περιπτώσεις τρομερών σφαγών που διαπράχθηκαν από μέλη παλαιστινιακών ενόπλων οργανώσεων». Κάλεσε τις οργανώσεις αυτές να «απελευθερώσουν άμεσα και χωρίς όρους τους αμάχους που έχουν αιχμαλωτίσει και συνεχίζουν να κρατούν».

«Η σύλληψη ομήρων απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Είπε επίσης ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε το γραφείο του, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προκαλέσει «θύματα μεταξύ των αμάχων».

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις έχουν πλήξει κτίρια με κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων συγκροτημάτων με πύργους, καθώς και σχολεία και κτίρια του ΟΗΕ σε όλη τη Γάζα, με αποτέλεσμα να προκληθούν απώλειες μεταξύ αμάχων, δήλωσε ο ίδιος.

«Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι σαφές: η υποχρέωση να λαμβάνεται διαρκώς μέριμνα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και μη στρατιωτικών στοιχείων παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των επιθέσεων», δήλωσε ο Τουρκ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ανακοίνωσε χθες την επιβολή «πλήρους πολιορκίας» της Λωρίδας της Γάζας, κατά την τρίτη ημέρα της επίθεσης που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ από το παλαιστινιακό έδαφος η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς. «Ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, ούτε καύσιμα», δήλωσε ο Γκάλαντ.

Περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν μέσα στη φτώχεια στη Λωρίδα της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στην οποία το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρό αποκλεισμό από το 2007.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο

Δολοφονία στην Λούτσα: προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι