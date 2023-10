“Η Μάγισσα”: αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο (βίντεο)

Life

"Η Μάγισσα":

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό ανατρεπτικό επεισόδιο της συναρπαστικής παραγωγής του ΑΝΤ1.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους.

Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα.

Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας.

Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Η Θεοφανώ μαθαίνει κι άλλες πληροφορίες για τη μητέρα της απ’ την Αγάθη και τον Μανόλη που θα την αναστατώσουν.

Ο Μιχαήλ δε δέχεται πως τα οστά που βρήκε ο Κανέλλος, είναι του αδερφού τους, του Τζανέτου και ξεσπάει άγριος καυγάς ανάμεσά τους.

Ο Μάρκος με τον Τζανή συγκρούονται μετά τις υποψίες του Αντρέι πως ο δολοφόνος του βρέφους ίσως έχει να κάνει με την οικογένειά τους.

Στον πύργο των Γερακάρηδων, ο Μισέλ προσπαθεί να εγκλιματιστεί στη νέα πραγματικότητα.

Η Δαμιανή πείθει τον Μιχαήλ για μια απόφαση που θ’ αλλάξει για πάντα τη ζωή του Τζανή.



