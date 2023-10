Οικονομία

Κατερίνη - Απάτη: Θύμα έπεσε γυναίκα με πρόσχημα το market pass

Πώς ο δράστης με πρόσχημα το market pass απέσπασε χιλιάδες ευρώ από την γυναίκα.

Θύμα απάτης με πρόσχημα την καταβολή του market pass έπεσε 45χρονη, σε χωριό της Πιερίας. Όπως κατήγγειλε η ίδια, άγνωστος την κάλεσε στο τηλέφωνο και την έπεισε να πάει σε μηχάνημα ΑΤΜ για να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του δράστη όμως η 45χρονη μετέφερε -εν αγνοία της- το ποσό των 11.500 ευρώ από τον δικό της σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό.

Για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα από την Αστυνομία, όπου η παθούσα κατήγγειλε την υφαρπαγή του παραπάνω ποσού.

