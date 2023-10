Life

“The 2NightShow”: οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

"Άρωμα γυναίκας" στο πλατό του "The 2night Show" την Τρίτη.

Απόψε, Τρίτη 10 Οκτωβρίου, στις 24:00, στην παρέα του «The 2Night Show» καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Η Αθηνά έρχεται στο πλατό του «The 2Night Show» με παριζιάνικο αέρα και μιλάει για τη συνάντησή της με την Penelope Cruz και την Chiara Ferragni και τις εντυπώσεις που της άφησαν. Πώς καταφέρνει να ισορροπεί την οικογενειακή και την επαγγελματική της ζωή; Τη βοήθησε το «σύνδρομο της καλής μαθήτριας», που ομολογεί ότι έχει; Γιατί δεν παρουσίασε το «Shopping Star»; Τέλος, η όμορφη ηθοποιός μιλάει με ενθουσιασμό για τη νέα δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ», στην οποία πρωταγωνιστεί, και εξηγεί πως, ενώ έχει ζοριστεί πάρα πολύ και μπορεί να κλαίει ακόμα και 10 ώρες για τις ανάγκες των γυρισμάτων, νιώθει ότι είναι μια δουλειά-σταθμός στην πορεία της.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντά για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τη Μαρία Ναυπλιώτου. Η αγαπημένη ηθοποιός εξηγεί γιατί την ενοχλούσε στο παρελθόν το θέμα της ομορφιάς, μιλάει με αγάπη για την τηλεόραση, που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, και για τη δυσκολία της να τη συνδυάζει με το θέατρο. Γιατί έπρεπε να αφήσει τον χορό για την υποκριτική; Ποιος την παρότρυνε να ασχοληθεί με την τηλεόραση και το σινεμά; Γιατί προτίμησε τους ρόλους ρεπερτορίου στο θέατρο και έβαλε στην άκρη τη δημοσιότητα και τα χρήματα; Τέλος, η Μαρία Ναυπλιώτου εξηγεί γιατί πέρασε δύσκολα, όταν υποδύθηκε τη Μαρία Κάλλας, και γιατί η παράσταση «Φιλουμένα Μαρτουράνο», που πρωταγωνιστεί φέτος, έχει ξεχωριστή θέση στη καρδιά της.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

