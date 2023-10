Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 που θα σας καθηλώσει.

Οι «Παγιδευμένοι», που δημιούργησαν φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχεται απόψε στις 22:30, για να γράψει ακόμα πιο συγκλονιστικές στιγμές.

Ο μυστηριώδης κόσμος των «Παγιδευμένων» γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

«Υπάρχουν οφθαλμαπάτες στον χρόνο, όπως και στον χώρο»

Μαρσέλ Προυστ



Επεισόδιο 4

Αλέκος, Άκης, Πάνος, Παναγιώτης, Περικλής, Σωτήρης, Μελίνα…

Επτά πρόσωπα που ήταν κοντά στην Κατερίνα, λίγο πριν την εξαφάνισή της.

Γιατί ήταν εκεί; Τι τους συνέδεε μαζί της; Είναι ένα από τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας της;

Στο μεταξύ, ο Δημήτρης και ο Ανδρέας προχωρούν την επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, με ένα παράτολμο σχέδιο που η Άννα δεν γνωρίζει.

Ο Θοδωρής δίνει στον Παναγιώτη μία πληροφορία που θα αλλάξει την τροπή της ιστορίας.

Ο Σταύρος είναι έξαλλος με τον Δημήτρη και τον Ανδρέα που του έκρυψαν την ύπαρξη του σημειώματος του δολοφόνου και αποκαλύπτει τα πάντα στην Άννα.

Ο Αλέκος, που νομίζει ότι έχει βρει τρόπο να ανακτήσει έδαφος, βρίσκεται μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη.

Ο Σταύρος δε θα διακινδυνεύσει ν’ αφήσει τον δολοφόνο της αδερφής του να ξεφύγει και για εκείνον η συμμετοχή της Άννας είναι μονόδρομος.

Η επιχείρηση ξεκινά, όμως, τίποτα δεν θα πάει όπως το είχαν σχεδιάσει…

Δείτε το sneak preview του αποψινού επεισοδίου:







Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή



Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.



H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.



#Pagidevmenoi

