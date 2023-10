Life

“Μετά τη φωτιά”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Η συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 έρχεται την Πέμπτη και την Παρασκευή για να μας καθηλώσει με πλούσια πλοκή, συνεχείς ανατροπές και δυνατά συναισθήματα.

Το «Μετά τη φωτιά», έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα, και εντυπωσίασε με τις καθηλωτικές ιστορίες των πρωταγωνιστών, τις εντυπωσιακές σκηνές και την άψογη σκηνοθεσία του.

Η συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 έρχεται την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου για να μας καθηλώσει με πλούσια πλοκή, συνεχείς ανατροπές και δυνατά συναισθήματα.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 3

Η Ειρήνη, σίγουρη γι’ αυτό που είδε, κατηγορεί μπροστά σε όλους τον Αλέξανδρο ότι αυτός ευθύνεται για τον χαμό της Ανθής στη φωτιά. Ο Άρης αρνείται να πιστέψει ότι η Ιωάννα έχει πεθάνει και επιμένει να γίνει εξέταση DNA της σορού. Η Ιωάννα, αποφασισμένη να πάρει την Ιόλη και να φύγουν κρυφά στο εξωτερικό, ζητάει από τον Νίκο να της βρει πλαστά διαβατήρια. Εκείνος, αγνοώντας τον κίνδυνο, ζητάει τη βοήθεια του Οδυσσέα, την ίδια ώρα που η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τα αίτια και τους υπαίτιους της πυρκαγιάς… Η Φαίδρα αποφασίζει να προχωρήσει με το σχέδιό της και μεταφέρει την Ανθή στο σπίτι της... Όταν, όμως, η Ανθή ξυπνάει από τη νάρκωση και συνειδητοποιεί πού βρίσκεται, προσπαθεί να διορθώσει το λάθος που έχει γίνει…

Παρασκευή 13 Οκτωβρίοu - Επεισόδιο 4

Ο Άρης πιέζει τη Φαίδρα να του δώσει τα ονόματα όσων είχαν πρόσβαση στο νεκροτομείο το βράδυ της τραγωδίας, με σκοπό να μάθει αν κάποιος γνωρίζει κάτι για την Ιωάννα. Η Ειρήνη καλείται να αντιμετωπίσει τις πιέσεις των δημοσιογράφων που της επιρρίπτουν ευθύνες για την μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Ο Νίκος γράφει ένα αποκαλυπτικό άρθρο για τη νύχτα της φωτιάς. Όταν το βλέπει ο Αλέξανδρος, αποφασίζει να του δώσει ένα σκληρό μάθημα… Η Ειρήνη, επηρεασμένη από τον πόνο και τις τύψεις της, επιστρέφει στον καμένο χώρο της εκδήλωσης. Εκεί θα συναντήσει τον Οδυσσέα… Η Ιωάννα επικοινωνεί κρυφά με την Ιόλη και ξεκινάει να πάει να την πάρει, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Σάκης οργώνει τη γειτονιά ψάχνοντας για ίχνη της…

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

#MetaTiFwtia

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Casting: Ηρώ Γάλλου

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

