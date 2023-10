Πολιτική

Γεραπετρίτης για Ισραήλ: Ελληνικό σχέδιο πέντε σημείων για αποκλιμάκωση της έντασης

Στη Σύνοδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Κόλπου συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Η τρομοκρατική επίθεση που έγινε κατά του Ισραήλ από την Χαμάς «παραβιάζει όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και απαιτεί από τη διεθνή έννομη τάξη την άμεση και ενεργή παρέμβαση», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Χωρών του Κόλπου στο Μουσκάτ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, όπως επίσης είχε σήμερα και εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, έτσι ώστε να συντονιστεί η δράση τους για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι θα επιβληθούν οι κανόνες που απαιτεί ο ανθρωπισμός και το κράτος δικαίου.

Ιδιαίτερα τόνισε ότι προτάθηκε από ελληνικής πλευράς «ένα πλάνο πέντε σημείων, έτσι ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης και να σπάσει ο φαύλος κύκλος της βίας».

«Προτείναμε την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, ειδικά όσον αφορά πολίτες, την άμεση επιστροφή όλων όσοι έχουν απαχθεί και κρατούνται όμηροι, την άμεση διάνοιξη ανθρωπιστικών διόδων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καθώς επίσης και την ομόφωνη καταδίκη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Κόλπου, κάθε μορφής τρομοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήρθε η στιγμή να υπάρξει μία διεθνής συνεννόηση, ένα διεθνές φόρουμ, το οποίο θα αγγίξει την ουσία των θεμάτων, να καταδικάσει την τρομοκρατία, να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον», τόνισε.

Αναφερόμενος στον επαναπατρισμό των Ελλήνων, επεσήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες μέσω της πρεσβείας και του γενικού προξενείου, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν σώοι και με ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται εκεί», «κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και προφανώς ενόσω όλες οι χώρες προσπαθούν να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους».

Ήδη, όπως υπενθύμισε, 90 πολίτες έχουν επιστρέψει με πτήση, η οποία πραγματοποιήθηκε, ενώ σήμερα, το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί πτήση των κρατικών Ισραηλινών Αερογραμμών, με την οποία θα επιστρέψουν ακόμη 90 πολίτες.

«Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι Έλληνες επισκέπτες στο Ισραήλ επιστρέφουν στα σπίτια τους», σημείωσε.

«Επιπλέον, έχουμε ήδη δρομολογήσει να μισθώσουμε ένα αεροσκάφος, έτσι ώστε αύριο να επιστρέψουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι κάτοικοι του Ισραήλ και επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό, όλοι όσοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα θα επιστρέψουν με ασφάλεια, όπως απαιτούν οι κανόνες και της διεθνούς αεροπλοΐας», κατέληξε

Υπουργική Σύνοδος ΕΕ - Κόλπου: Βαθιά ανησυχία για τις σοβαρές εξελίξεις

Βαθιά ανησυχία για τις «σοβαρές εξελίξεις στο Ισραήλ και στην Γκάζα», εκφράζεται στα Συμπεράσματα της Υπουργικής Συνόδου μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ. Επίσης, καταδικάζονται όλες οι επιθέσεις κατά αμάχων και απευθύνεται έκκληση για την προστασία τους, υπενθυμίζοντας στα μέρη τις υποχρεώσεις τους βάσει των οικουμενικών αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Επιπροσθέτως, καλούνται για αυτοσυγκράτηση, απελευθέρωση των ομήρων και να παρέχουν την πρόσβαση σε φαγητό, νερό, φάρμακα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη πολιτικής επίλυσης της κρίσης για την αποφυγή επανάληψης του φαύλου κύκλου βίας.

Τέλος, υπογραμμίζεται πως η Υπουργική Σύνοδος μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου αποδοκιμάζει τη βία και καλεί σε αυτοσυγκράτηση και ηρεμία όλες τις πλευρές, ενώ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις.

