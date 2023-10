Πολιτική

Μπελέρης: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του

Ορίστηκε η δίκη του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, αφού απορρίφθηκε εκ νέου το αίτημα αποφυλάκισής του.

Το Πρωτοδικείο Δυρραχίου απέρριψε σήμερα το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη για χορήγηση άδειας ορκωμοσίας του, ως εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας.

Ο εισαγγελέας θεώρησε το δικαστήριο αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση, εισήγηση που αποδέχθηκε ο δικαστής της έδρας και ως εκ τούτου η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ανώτατο δικαστήριο.

Κατόπιν τούτου ο Μπελέρης θα παραμείνει στις φυλακές, αναμένοντας την δίκη του στο Ειδικό Δικαστήριο εναντίον της διαφθοράς, που έχει οριστεί για μεθαύριο Πέμπτη.

