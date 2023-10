Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Ισραηλινό Πρόεδρο: Η Ελλάδα αλληλέγγυα στον λαό σας

Επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό της είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και επανέλαβε ότι καταδικάζει απερίφραστα τη βάρβαρη και αποτρόπαια επίθεση της Χαμάς κατά της χώρας του, τονίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί ποτέ να έχει δικαιολογία και νομιμοποίηση.

Η κυρία Σακελλαροπούλου εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας στο Ισραήλ και τον λαό του, τονίζοντας την στήριξη της χώρας μας στο αναφαίρετο δικαίωμά του στην αυτοάμυνα, με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε επίσης την οδύνη της για τις ζωές που χάθηκαν κατά την τρομοκρατική αυτή επίθεση, καθώς και τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών. Υπογράμμισε ότι οι απαγωγές και η απάνθρωπη μεταχείριση είναι καταδικαστέες και ότι οι όμηροι και οι αιχμάλωτοι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη διασφάλισης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ ευχαρίστησε την κυρία Σακελλαροπούλου για την άμεση στήριξη και αλληλεγγύη της Ελλάδας και την ενημέρωσε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την κήρυξη του πολέμου της χώρας του κατά της Χαμάς.

