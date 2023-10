Κόσμος

Μεσανατολικό: Το... παιχνίδι Ερντογάν σε Ισραήλ – Παλαιστίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλωματική κινητικότητα στην Τουρκία για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με όλους... αλλά όχι με τη Χαμάς.

-

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε και επισήμως χθες βράδυ ότι επιθυμεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Μίλησε σχεδόν με όλους. Από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, με την Χαμάς δεν έχει μιλήσει ακόμη ο Ταγίπ Ερντογάν. Και η άποψη είναι ότι δεν έχει ερείσματα πλέον στη Χαμάς. Άλλωστε ένας από τους όρους που του είχε θέσει το Ισραήλ όταν άρχισε η προσέγγιση Άγκυρας-Τελ Αβίβ ήταν να κλείσει τα γραφεία της Χαμάς στην Τουρκία. Οι πληροφορίες έλεγαν τους τελευταίους μήνες ότι η Άγκυρα εκπλήρωσε αυτό τον όρο αν και όχι πλήρως.

Το βέβαιο είναι πάντως, και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Άγκυρα δεν θέλει να τινάξει τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ.

Τα συμφέροντα πίσω από αυτή τη σχέση είναιι πολλά. Γι αυτό και ο Ερντογάν τηρεί μετριοπαθή στάση, παρότι οι πιέσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας τόσο εντός του κόμματός του, όσο και από την αντιπολίτευση είναι να σταθεί υπέρ των Παλαιστινίων καθαρά. Αναλυτές εκτιμούν ότι το μέλλον της εξομάλυνσης Τουρκίας – Ισραήλ θα διαμορφωθεί ανάλογα με το πως εξελίσσεται το συγκρουσιακό περιβάλλον.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιλκίς - Εργατικό δυστύχημα: Τελευταίο μεροκάματο για 55χρονο

Θεσσαλία: Ο ΕΕΣ στο πλευρό των πληγέντων (εικόνες)

The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο