Εκλογές - Δούκας στον ΑΝΤ1: Οι υποβαθμισμένες γειτονιές είναι η καρδιά του προγράμματός μας (βίντεο)

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων για τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Τι είπε για παραβατικότητα, ασφάλεια, κυκλοφοριακό, πράσινο και πάρκινγ.

Ο Χάρης Δούκας, υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος βρέθηκε στην δεύτερη θέση στην πρώτη Κυριακή των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση, με ποσοστό 14,21% μίλησε στοδελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου στους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας τετραετίας

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα ΤΩΡΑ», αρχικά ευχαρίστησε τον κ. Ζαχαριάδη για την στήριξή του στον β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ο κ. Δούκας απευθύνθηκε "στις Αθηναίες και τους Αθηναίους, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί η ζωή τους".

Αναφορικά με την αποχή που έφτασε το 70% στον Δήμος της Αθήνας, "απήυθυνε κάλεσμα σε όλους, και κυρίως στους νέους, να πάνε να ψηφίσουν".

Για το κυκλοφοριακό, όπως είπε "είναι μέγα ζήτημα και έγινε χειρότερο από το μεγάλο περίπατο στην διάρκεια των έργων και συνεχίζεται ακόμη και τώρα γιατί μειώθηκε ο δρόμος και τα πεζοδρόμια αυξήθηκαν και τόνισε ότι η Βασίλισσης Όλγας πρέπει να ανοίξει".

"Αν θέλουμε να μειώσουμε τα αυτοκίνητα πρέπει να πάρκινγκ να πάνε περιμετρικά του κέντρου και να είναι υπόγεια" τόνισε.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν χώροι για πράσινο δήλωσε "ότι υπάρχουν 24 οικόπεδα τα οποία από την προηγούμενη διοίκηση είχαν αποφασιστεί να δοθούν για πράσινο και δεν προχώρησαν".

Για ξεχασμένες γειτονιές που όπως βασίστηκε όλη του η προεκλογική εκστρατεία σημείωσε "ότι οι υποβαθμισμένες περιοχές είναι η καρδιά του προγράμματός μας και εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση".

Παρακολουθήστε την τοποθέτησή του:

