Έλληνες του Ισραήλ στον ΑΝΤ1 για τη φρίκη του πολέμου

Έλληνες που ζουν μόνιμα στο Ισραήλ και έρχονται όπως όπως στην Ελλάδα μίλησαν στον ΑΝΤ1, για το βιώνουν εκεί.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Τέταρτη μέρα πολέμου στο Ισραήλ και οι Έλληνες που μένουν στην ευρύτερη περιοχή βιώνουν τις συγκρούσεις. Ο Γιάννης Ιατρού ζει από 12 χρόνων στο Τελ Αβίβ, εκεί έχει κτίσει, όπως λέει τη ζωή του.

«Ακούγονται συνεχείς εκρήξεις, είτε είναι ρουκέτες της Χαμαί που χτυπάνε διπλανές πόλεις του Τελ Αβίβ, σα να σας λέω μένω στο κέντρο της Αθήνας και χτυπάνε το Περιστέρι», δηλώνει στον ΑΝΤ1.

Έτσι πήρε τη δύσκολη απόφαση και αύριο επιστρέφει στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγο και τα δυο του παιδιά.

«Άγχος, φόβος, στρες. Τα πάντα έχουν σταματήσει μαγαζιά, σχολεία», περιγράφει τα συναισθήματα.

Ο ποδοσφαιριστής Νίκος Γιαννακόπουλος που αγωνίζεται στο Ισραήλ επέστρεψε χθες στη χώρα μας, όμως η σκέψη του είναι στους συμπαίκτες του.

«Υπήρχε μια αναστάτωση στο αεροδρόμιο, πήγαμε στο καταφύγιο, ευτυχώς όλα καλά, χτυπούσαν συνέχεια οι σειρήνες».

Απόψε επιστρέφουν οι τελευταίοι 90 Έλληνες που είχαν επισκεφθεί την περιοχή, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί ειδική πτήση από το υπουργείο Εξωτερικών για την επιστροφή Ελλήνων κατοίκων του Ισραήλ που επιθυμούν τον επαναπατρισμό τους.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στο Ισραήλ, σημειώνει πως, «έστειλαν χθες ανακοίνωση στα τηλέφωνα, ‘να βάλετε στα σπίτια σας νερό, τρόφιμα κλπ, για τουλάχιστον για 3, 4 μέρες’. Αυτό σημαίνει ότι, πάει να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Στο αεροδρόμιο επικρατεί συγκίνηση με την επιστροφή όσων κατάφεραν να βρουν ένα εισιτήριο.

«Η γυναίκα μου έρχεται, τα παιδιά μου είναι εκεί, η μια μου κόρη θέλει κι εκείνη να επιστρέψει με τα παιδιά της», δηλώνει στην κάμερα του ΑΝΤ1 ένας άνδρας που περιμένει στο αεροδρόμιο της Αθήνας την πτήση από το Τελ Αβίβ.

«Στο αεροδρόμιο είχε πρόβλημα, χτύπησαν οι σειρήνες και μας έβαλαν να κρυφτούμε», λέει ένας άνθρωπος που έφτασε από το Ισραήλ στην Αθήνα.

Ανάμεσα σε εκείνους που φτάνουν στη χώρα μας είναι και αρκετοί ξένοι υπήκοοι αλλά και άμαχοι Ισραηλινοί που πήραν το πρώτο εισιτήριο που βρήκαν διαθέσιμο.

