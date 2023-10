Κοινωνία

Παλλήνη: “Σήκωσαν” χρηματοκιβώτιο με 120000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χρηματοκιβώτιο περιείχε χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Πώς η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της συμμορίας.

-

Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραξαν την 13η-07-2023 διακεκριμένη κλοπή σε κατάστημα στην Παλλήνη, αφαιρώντας χρηματοκιβώτιο το οποίο περιείχε χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα, η αξία των οποίων ξεπερνάει τις 120.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, σήμερα το πρωί σε περιοχές της Νίκαιας και των Σπάτων, τρία μέλη της συμμορίας, κατηγορούμενα για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και ένταξη σε συμμορία, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα μέλος, το οποίο αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, με σκοπό να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία με συγκεκριμένη δομή, ενώ είχαν εκπονήσει και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους (οδηγός, τσιλιαδόρος, κ.λπ.).

Παράλληλα φρόντισαν να περιορίσουν τα ίχνη τους έχοντας προμηθευτεί κατάλληλα ρούχα, κουκούλες, περιλαίμια, γάντια και μάσκες, ενώ κατά την τέλεση της κλοπής λειτούργησαν με τρόπο ώστε να είναι δυσχερής η χαρτογράφηση της δομής της ομάδας, καθώς και η διασύνδεση μεταξύ των μελών της.

Από τις έρευνες σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

«επιχειρησιακό» όχημα

970 ευρώ

10 κινητά τηλέφωνα, ρολόι και κοσμήματα (βραχιόλια, σκουλαρίκια, αλυσίδα λαιμού, κολιέ) και

φορητός πομποδέκτης ενδοεπικοινωνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές πράξεις και την ταυτοποίηση και άλλων μελών της συμμορίας, συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Έκλεισε σχολείο γιατί γέμισε οχιές

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Μπελέρης: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του