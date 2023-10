Αθλητικά

Eurocup: Ο Άρης έχασε και από την Λιετκαμπέλις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάλεψε, αλλά «λύγισε» στη Λιθουανία απέναντι στη Λιετκαμπέλις ο Άρης.

-

Εδειξε ανάστημα, αλλά δεν κατάφερε, τελικά, να σταθεί όρθιος απόψε, στην Kalnapilio Arena, απέναντι στην Λιετκαμπέλις , ο Αρης. Ηττήθηκε, για τη 2η αγωνιστική στο Β’ όμιλο του Eurocup με 84-74, αποτέλεσμα που τον κρατά χωρίς νίκη στη διοργάνωση (σ.σ. προηγήθηκε το, εντός έδρας, αρνητικό αποτέλεσμα, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, από την Γκραν Κανάρια).

Οι «κιτρινόμαυροι» τελείωσαν το ματς χωρίς τον Γιάννη Καστρίτη στον πάγκο, καθώς ο Ελληνας τεχνικός, με 2’56’’ να απομένουν για τη λήξη, δέχτηκε δύο τεχνικές και αποβλήθηκε. Εχασαν, επίσης, στο παιχνίδι τον Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς. Ο Λετονός πάουερ φόργουορντ άφησε υποβασταζόμενος το παρκέ, στα 4’37’’ πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου, με το σκορ να είναι στο 31-26 για τους Λιθουανούς, μετά από τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο.

Στοίχισαν στην ελληνική ομάδα οι χαμένες βολές (11/21) και τα λιγότερα ριμπάουντ (37 , με την αντίπαλό της να έχει 46). Κορυφαίοι στην προσπάθεια που κατέβαλε στον αγώνα ήταν οι Βασίλης Τολιόπουλος (19 πόντοι, 3 ασίστ), Σίλβιο Ντε Σόουζα (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα).

Πρώτος σκόρερ για τη Λιετκαμπέλις ήταν ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις (21 πόντοι), τη διαφορά στο παιχνίδι, όμως, έκανε, ουσιαστικά, ο Γκεντιμίνας Όρελικ (19 πόντοι, με 4/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα στη μνήμη των θυμάτων «των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ισραήλ και της συνεχιζόμενης ένοπλης σύγκρουσης», όπως ανέφερε ανακοίνωση της Ευρωλίγκα.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 43-36, 61-59, 84-74

Ισορροπημένο στο τρίλεπτο το ματς (9-9), χρονικό σημείο στο οποίο η Λιετκαμπέλις, «χτυπώντας» στο τρανζίσιον και κερδίζοντας δεύτερες επιθέσεις, έτρεξε σερί 9-0 και προηγήθηκε στο 4’ με +9 (18-9). Βελτιώνοντας την άμυνά του και βρίσκοντας λύσεις επιθετικά από τους Τολιόπουλο, Ντε Σόουζα, ο Αρης «απάντησε» με επιμέρους 7-17 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 12’ με 25-26.

Το «καυτό» χέρι του Όρελικ έκανε ξανά «αφεντικό» στο παιχνίδι τη Λιετκαμπέλις στο 15’ με +5 (31-26), διαφορά που στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου «ανέβηκε» -για δεύτερη φορά- στο +9 (50-41). Η επιθετική δράση του Γκάλινατ επέτρεψε στον Αρη να πλησιάσει στους 2 πόντους στο 25’ (51-49), γρήγορά, όμως, οι Λιθουανοί πήγαν εκ νέου στο +8 (26’ 57-49).

Οι «κιτρινόμαυροι» επανέκαμψαν ξανά στο ματς, με κινητήριο μοχλό τον Βασίλη Τολιόπουλο (30’ 61-59), η Λιετκαμπέλις, όμως, με σερί 8-0, απέκτησε «αέρα» 10 πόντων στο 33’ (69-59). Απόσταση που λίγο αργότερα, πήγε στο +12 (74-62) και στο 37’ στο +14 (80-66), με τους Λιθουανούς να τελειώνουν έτσι με την κατάκτηση της νίκης.

Διαιτητές: Πέρεζ, Ουντουάνσκι, Μπίτνερ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Ρόμπερτς Στελμάχερς): Λελεβίτσιους, Σαμπέκις 6 (1), Λιπκεβίτσιους 5 (1), Σλαβίνσκας, Μαλντούνας 5, Βάρνας 3 (1), Όρελικ 19 (4), Πόποβιτς 13, Χατζιμπέκοβιτς 3, Βαλίνσκας 8 (2), Σιρβίντις 21 (2).

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης, Σανόγκο 8, Τολιόπουλος 19 (3), Καρ 6, Κατσίβελης, Μπλούμπεργκς 2, Μποχωρίδης 8 (2), Ντε Σόουζα 16, Χάρελ , Γκάλινατ 15 (2).

Deividas Syrvidis scoring in STYLE! #MagicMoment pic.twitter.com/KEu2vXRTo8

— BKT EuroCup (@EuroCup) October 10, 2023

Στο νοσοκομείο ο Μπλούμπεργκς

Σε νοσοκομείο στο Παναβέζις της Λιθουανίας διακομίστηκε ο Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς, με την ολοκλήρωση της αποψινής αναμέτρησης του Αρη, για τη 2η αγωνιστική του Eurocup, απέναντι στη Λιετκαμπέλις.

Ο Λετονός σμολ φόργουορντ, ο οποίος τραυματίστηκε στη δεύτερη περίοδο του ματς στον αριστερό αστράγαλο και δεν επέτρεψε ξανά στο παρκέ, υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Ο Γιώργος Σιγάλας, μετά την αναμέτρηση και την ήττα των «κιτρινόμαυρων», τοποθετήθηκε σε εκπροσώπους του Τύπου. Ο βοηθός προπονητής του Αρη, αφού έδωσε εύσημα στους αντιπάλους για τη νίκη, ανέφερε: «Αξίζουν συγχαρητήρια στο σύνολό μας. Τα παιδιά, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως ομάδας, έδωσαν τα πάντα στο παιχνίδι. Ο τραυματισμός του Μπλούμπεργκς άλλαξε την ισορροπία μας στο ματς, τη φιλοσοφία που είχαμε για να παίξουμε. Αυτό συν το πρόβλημα που είχαμε εξ’ αρχής στους ψηλούς (σ.σ. λόγω του κενού που παραμένει στη ρακέτα, μετά τον τραυματισμό του Μάνι Μπέιτς). Προσπαθήσαμε σκληρά. Μετά από κάθε παιχνίδι ξέρουν όλοι ότι κάθε ομάδα βλέπει τα λάθη της για να πάει παρακάτω. Ολοι όσοι έχουμε σχέση και με το αποψινό παιχνίδι θα πρέπει να δούμε τον αγώνα και να καταλήξουμε αν μας άρεσε αυτό που δείξαμε ως Ευρωλίγκα, ως Eurocup ή αν θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με τη φιλοσοφία μας ως Αρης και ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον».

Πρόσθεσε ο Σιγάλας λέγοντας: «Οι διαιτητές είναι άνθρωποι και τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Το ξέρουμε. Αλλά μερικές φορές όταν είσαι πιο... ευαίσθητος σε κάποιον, σε σχέση με κάποιον άλλον, αλλάζει ένας αγώνας. Όταν μια ομάδα έχει προβλήματα, το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο με αυτήν την πρακτική. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, η Λιετκαμπέλις είναι καλή ομάδα, έχει παίκτες που λειτουργούν με επιθετικότητα και αυτοπεποίθηση».

Κατέληξε τονίζοντας για τον Αρη, μετά την τρεις συνεχείς ήττες που μετρά από την έναρξη της σεζόν (σ.σ. Γκραν Κανάρια, Ολυμπιακός, Λιετκαμπέλις): «Χρειαζόμαστε παίκτες εξαιτίας των τραυματισμών που έχουμε. Πρέπει πρώτα να καλύψουμε την απουσία του Μπέιτς, θα έχουμε την επιστροφή του Περσίδη, ο οποίος θα καλύψει κάπως την πιθανή απουσία του Μπλούμπεργκς. Χρειάζεται, επίσης, να καθαρίσει η σκέψη μας, να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή για να έρθουν οι νίκες».

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Έκλεισε σχολείο γιατί γέμισε οχιές

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Μπελέρης: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του