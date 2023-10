Τοπικά Νέα

'Εβρος: Μετέφερε με φορτηγό 19 μετανάστες

Ο διακινητής συνελήφθη ύστερα από τον έλεγχο που έκαναν τελωνειακοί υπάλληλοι.

Κρυμμένους σε ρυμουλκούμενο Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτο επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στη χώρα 19 μετανάστες, αλλοδαπός διακινητής ο οποίος συνελήφθη στο Τελωνείο των Κήπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, ο συλληφθείς αλλοδαπός οδηγός του φορτηγού μετέβη από την Τουρκία στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων και αξιωματούχου-χειριστή σκύλου ανίχνευσης ανθρώπων του Frontex, εντόπισαν τους 19 μετανάστες εντός του ρυμουλκούμενου.

Ο διακινητής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

